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高雄大寮常見飆仔高分貝快閃 地方籲設聲音照相遏阻

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄林園、大寮區近月來深夜常有車輛高分貝呼嘯而過，噪音嚴重擾眠，高市議員邱于軒指民眾反映的幾處飆車熱點，竟在派出所前，實在太誇張！她彙整多處噪音熱點交給環保局設置聲音照相稽查，最近查到兩輛機車違規。

邱于軒說，約10多名鄉親陸續向她反映，大寮、林園幾個路段深夜常有車子「高分貝快閃」，據鄉親反映的熱點包括進學路，鳳林三路，林園東林西路等路段，轄區警方目前不定時稽查拍照，逮獲兩機車超標。其中一起違規發生在忠義派出所附近的鳳林四路，另在永芳國小旁測到一輛摩托車排氣噪音超標。

邱表示，高分貝快閃情形持續發生，今年較嚴重，鳳林路轉內厝路、正氣路的連續路段及中山工商後側山路，常有摩托車深夜呼嘯而過，似在享受那種飆速快感，讓淺眠的民眾大呼受不了。

山頂里長簡子銘表示，山頂里有8千多人，山頂路與內厝路口有6個以上大樓社區，住戶集中，但深夜11點到凌晨2點時段總有一些疑似改裝過的汽機車「嘯、嘯」經過，刺耳聲音讓大家以為發生了什麼事？這種現象在2、3個月前是高峰，有鎖定一輛汽車噪音慣犯，經勸導稍加收歛。

簡表示，他們曾向環保局反映採用聲音照相方式取締，也錄影檢舉過，但由於錄畫面無法顯示分貝數，無法做為裁罰依據，無法進一步遏止。

邱于軒表示，依噪音管制法第11條，機動車輛、民用航空器所發出之聲音，不得超過標準，超出標準未逾5分貝處新台幣1800元、超出值介於5至10分貝處新台幣2700元、超出值大於10分貝處新台幣3600元。她表示，自己會監督到這種惡意拉轉、製造噪音的現象改善為止。

高市議員邱于軒（前排右）接獲鄉親反映，深夜飆仔高分貝快閃擾鄰，要求環保局設聲音照相加強稽查。記者王昭月／翻攝
高市議員邱于軒（前排右）接獲鄉親反映，深夜飆仔高分貝快閃擾鄰，要求環保局設聲音照相加強稽查。記者王昭月／翻攝

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