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共同行賄買票 屏東枋寮鄉村長當選人許來文與樁腳遭判刑
屏東縣枋寮鄉保生村長當選人許來文在去年底選舉期間，涉嫌親自和透過楊姓樁腳向多位民眾買票，行賄遭查獲，檢方依違反選罷法起訴，屏東地方法院依交付賄賂罪，判許2年，緩刑5年，褫奪公權4年，若不上訴或上訴遭駁回，恐將失去村長職務，另依同罪判楊1年8月，緩刑5年，褫奪公權2年。
檢方調查，67歲許來文自去年9月開始，親自到受賄民眾的住處或工作地點，以每票2000元為代價向6戶家庭行賄，另有楊姓樁腳因見許選情告急，為協助他當選，在10月中旬拿著許男給的賄款，再向2戶家庭交付賄賂，總計花費4萬6千元向23位有投票權的選民買票，並以425票當選第22屆保生村長。
檢方掌握相關事證，指揮枋寮警分局及屏東縣調查站偵辦，依違反公職人員選舉罷免法，將許來文、楊姓樁腳及收受賄款的選民依法偵辦起訴。
地院經審判，認定許來文與楊姓樁腳犯行成立，依交付賄賂罪分處2年及1年8個月徒刑，各緩刑4年和5年，褫奪公權4年及2年，緩刑期間須分別向公庫支付10萬元及8萬元，並應接受8場次法治教育。
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