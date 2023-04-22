醫材廠混入未經核准隔離衣交貨 北檢今聲押3人

國內新冠肺炎疫情嚴峻時期，部分企業捐助隔離衣給防疫前線人員，卻爆出有廠商利用其他未經核准的隔離衣魚目混珠，台北地檢署昨搜索約談該廠前負責人郭男等4人，今依違反醫療器材管理法等罪嫌聲押禁見郭等3人。

檢調調查，2019年起國內新冠肺炎疫情嚴峻，各醫療院所防疫資源快速消耗，許多企業捐出防疫物資幫助防疫前線人員加強防疫；其中，一家企業2019年6月捐贈15萬件醫療級隔離衣給台大醫院，以約700萬元的價格委託一家醫材廠商出貨。

檢調近日卻接獲舉報，受託的醫材廠商郭姓前負責人、陳姓業務員收到訂單後，利用合作廠商提供的，未經專案核准的隔離衣魚目混珠交貨，涉嫌違反醫療器材管理法「冒用合法醫療器材名稱罪」及刑法「商品虛偽標記罪」。