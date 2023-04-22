檢察長人事大搬風遭疑政治介入 陳建仁：無選舉考量

法務部昨公布全國檢察長人事大搬風，六都除桃園、高雄外，四都檢察長都換人，被批評法務部濫用人事權，遭到質疑政治力介入影響司法獨立；行政院長陳建仁表示，這次檢察人事調動，僅是例行的調動，完全沒有選舉考量。

陳建仁今天參加2030世界地球日氣候變遷屬籌備處揭牌典禮。他表示，這次檢察人事調動，實際上是一個例行的調動，完全沒有選舉的考量，而且，檢察長的調動牽涉到檢審會的工作，檢審會的代表是由檢察官共同選舉出來的，我們尊重檢審會所做的這些決定。