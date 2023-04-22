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檢察長人事大搬風遭疑政治介入 陳建仁：無選舉考量

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導

法務部昨公布全國檢察長人事大搬風，六都除桃園、高雄外，四都檢察長都換人，被批評法務部濫用人事權，遭到質疑政治力介入影響司法獨立；行政院長陳建仁表示，這次檢察人事調動，僅是例行的調動，完全沒有選舉考量。

陳建仁今天參加2030世界地球日氣候變遷屬籌備處揭牌典禮。他表示，這次檢察人事調動，實際上是一個例行的調動，完全沒有選舉的考量，而且，檢察長的調動牽涉到檢審會的工作，檢審會的代表是由檢察官共同選舉出來的，我們尊重檢審會所做的這些決定。

陳建仁說，所做的檢察長調動，實際上，完全沒有政治的考量，他希望大家不要誤會，法務部長，昨天也已經對於這一些揣測，或者不實傳言已經有所澄清，他希望在此說明，希望各界不要做不必要的揣測。

行政院長陳建仁（中）上午出席環保署氣候變遷署籌備處揭牌。記者曾吉松／攝影
行政院長陳建仁（中）上午出席環保署氣候變遷署籌備處揭牌。記者曾吉松／攝影

法務部 陳建仁

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