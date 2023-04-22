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網路廣告將全面實名制 林右昌：LINE建紅色通道阻詐騙

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

內政部長林右昌以校友身分，今天出席國立基隆中學96周年校慶，他針對打擊詐騙受訪表示，詐騙非常的嚴重，未來在網路下廣告都要實名制，不管是谷歌、Meta等，行政院已完成修法的動作送立法院，希望在這個會期通過。另LINE也針對重大案件建立紅色通道阻詐騙。

林右昌表示，詐騙問題非常的嚴重，他上任後積極從源頭來管理，未來在網路下廣告都要實名制，不管是谷歌、Meta等，行政院已完成修法的動作送立法院，希望在這個會期通過。

林右昌說，昨天他特別去拜會通訊軟體LINE公司，希望在LINE群組的詐騙也能遏止，獲得非常大的成果，與LINE公司達成共識，公司將開設紅色通道來即時通報，即時下架，這是非常重的成果。

林右昌指出，根據現行詐騙樣態可以得知，財損較為嚴重的大多是「投資詐騙」。詐騙集團往往利用臉書粉絲專頁等社群，透過投資飆股、投資教學等話術，讓民眾一步一步上鉤，最終引導民眾掃描QR CODE或者透過連結加入「LINE投資群組」，最後進行詐騙得逞。

他說，針對這樣的詐騙狀況，目前LINE已經主動出擊，將社群或相關網站引導民眾加入投資詐騙的群組，進行異常帳號或群組進行偵查，阻斷並封鎖帳號。從3月底至今，LINE已主動下架超過400件疑似詐騙帳號，更主動在平台推播相關防詐騙宣導影片與蓋版頁面提醒，希望能降低民眾因為誤信加入而受騙的風險。

林右昌認為，打擊詐騙除了源頭管理，更必須鎖定通路，精準打擊。因此他上周前往源頭端的Meta，昨天到通路端的LINE，希望公私合作，在未來能全面阻絕詐騙，維護國人的權益。

網路廣告將全面實名制，林右昌：LINE建紅色通道阻詐騙。記者游明煌／攝影
網路廣告將全面實名制，林右昌：LINE建紅色通道阻詐騙。記者游明煌／攝影

詐騙集團 LINE 林右昌

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