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爆乳女蛇頭騙豬仔赴柬1人賺10萬 2地院共判她11年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

女蛇頭張惟甄從當舖離職後加入詐團，和同夥邱守毅、林佑穎合作，誘騙至少7名台人赴柬埔寨做詐騙，彰化地院已依人口販運等罪判張女7年6月，其另案由台中地院審理，檢警發現張騙1人出國可賺10萬，被害人想回台還得「抓交替」，中院以張造成社會人心惶惶，再判她3年6月，可上訴。

檢方起訴指出，張惟甄（41歲）曾擔任當鋪員工去年離職和邱守毅、林佑穎參與詐團，也明知對方在柬埔寨、緬甸做詐騙仍加入，張女會負責在台招募、誘騙被害人加入，和邱佯稱到柬埔寨做電腦打字可快速賺錢，月薪美金1萬5000元。

2人還會以到泰國做廣告推廣、文書處理，或是可以來泰、柬借錢等名目，至少誘騙7名被害人至海外工作，張女並指示成員替被害人辦護照、安排旅宿，到指定醫院做PCR等，至出境前全由張女掌握行蹤。

檢警還查出，張女和詐團合作，她每招募1人出國就可以拿10萬元報酬，但陸續有被害人赴柬埔寨、泰國遭詐團控制、拘禁、毆打體罰，還要求他們若想回台，就要以「抓交替」方式騙其他朋友前往頂替工作位置，或是交付高額贖金。

去年8月起有被害人回台報案，警方同月15日在中華民國外交部領事事務局1樓拘提張惟甄；彰化地院今年3月已依共同犯圖利以詐術使人出國罪，各判張女、邱男及林男有期徒刑7年6月、4年6月，3年6月。

而張女、邱男部分涉案由台中地院審理，2人均坦承不諱，有被害人說，被招募至柬埔寨每天工作12小時，1周7天沒休息，護照證件全被沒收，門口都有站配電擊棒保安監視他們一舉一動，還常遭大陸主管賞巴掌、痛毆，曾被轉賣至中國城。

台中地院審酌，張女、邱男施用詐術使被害人出境至柬埔寨，害她陷於語言不通、人身受限，身心飽受折磨，幾經波折才能回台，嚴重影響治安造成社會人心惶惶，考量2人都坦承，依，共同犯圖利以詐術使人出國罪，各判3年6月。

販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／報系資料照
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／報系資料照

柬埔寨

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