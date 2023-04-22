廠商疑混雜未經核准隔離衣交貨 檢方聲押3人

COVID-19疫情嚴峻期間，企業捐助隔離衣，廠商疑混雜他牌未經專案核准的貨充數，北檢昨天搜索並約談郭姓前負責人等4人，今天依違反醫療器材管理法等罪嫌聲押禁見郭男等3人。

民國110年間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，全國醫療院所儲備資源皆快速消耗中，知名企業於同年6月間宣布捐贈15萬件醫療級隔離衣給台大醫院，盼以實際行動紓緩醫療物資壓力，助台灣早日脫離疫情。

檢調接獲檢舉，指一家廠商的郭姓前負責人、陳姓女業務員接受這筆約新台幣700多萬元訂單後，疑混雜由彭姓合作廠商所提供的未經專案核准隔離衣充數交貨，涉嫌違反醫療器材管理法的冒用合法醫療器材名稱罪、刑法商品虛偽標記罪。

台北地檢署昨天指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索9處，並約談郭男、陳女、彭姓男子、林姓女子等4名被告。

檢察官漏夜偵訊後，認為郭男等人有勾串證之虞，今天上午向台北地方法院聲押禁見郭男、陳女、彭男等3人，至於與彭男合開公司的林姓女負責人獲6萬元交保。