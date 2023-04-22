快訊

充電最高只到80%？蘋果官方證實 iPhone充電少「1動作」恐損電池壽命

MLB／張育成擊球初速破百被攔截 打擊率跌破1成

基隆護海公投遭撤銷挨批「開民主倒車」 陳建仁曝原因

廠商疑混雜未經核准隔離衣交貨 檢方聲押3人

中央社／ 台北22日電

COVID-19疫情嚴峻期間，企業捐助隔離衣，廠商疑混雜他牌未經專案核准的貨充數，北檢昨天搜索並約談郭姓前負責人等4人，今天依違反醫療器材管理法等罪嫌聲押禁見郭男等3人。

民國110年間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情嚴峻，全國醫療院所儲備資源皆快速消耗中，知名企業於同年6月間宣布捐贈15萬件醫療級隔離衣給台大醫院，盼以實際行動紓緩醫療物資壓力，助台灣早日脫離疫情。

檢調接獲檢舉，指一家廠商的郭姓前負責人、陳姓女業務員接受這筆約新台幣700多萬元訂單後，疑混雜由彭姓合作廠商所提供的未經專案核准隔離衣充數交貨，涉嫌違反醫療器材管理法的冒用合法醫療器材名稱罪、刑法商品虛偽標記罪。

台北地檢署昨天指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索9處，並約談郭男、陳女、彭姓男子、林姓女子等4名被告。

檢察官漏夜偵訊後，認為郭男等人有勾串證之虞，今天上午向台北地方法院聲押禁見郭男、陳女、彭男等3人，至於與彭男合開公司的林姓女負責人獲6萬元交保。

疫情 隔離 COVID-19

延伸閱讀

女子KTV遭潑熱湯釀嚴重燒燙傷 涉案3人交保

遊戲橘子捐隔離衣給台大 竟遭出貨商不肖員工魚目混珠

春季聯賽／文大再度扣倒對手 全隊3人猛打賞大勝對手12分

全球人壽服務接班人計畫 新鮮人3年目標年薪150萬

相關新聞

爆乳女蛇頭騙豬仔赴柬1人賺10萬 2地院共判她11年

女蛇頭張惟甄從當舖離職後加入詐團，和同夥邱守毅、林佑穎合作，誘騙至少7名台人赴柬埔寨做詐騙，彰化地院已依人口販運等罪判張...

網路廣告將全面實名制 林右昌：LINE建紅色通道阻詐騙

內政部長林右昌以校友身分，今天出席國立基隆中學96周年校慶，他針對打擊詐騙受訪表示，詐騙非常的嚴重，未來在網路下廣告都要...

翁奇楠命案少年槍手廖國豪 獄中念完大學、捐稿費給弱勢

新北土城日前遭17歲劉姓槍手連轟51槍引起矚目，而當年台中發生角頭翁奇楠遭槍殺一案，同樣是17歲「少年殺手」廖國豪痛下殺...

改裝車體飆騎最高罰3萬 蘆洲警今年已通報裁處603件

蘆洲警分局以不定時不定點會同環保局、監理單位，加強攔查違法改裝車輛，以防制噪音車、危險駕車妨害道路交通安全及擾亂社會安寧...

備戰總統立委大選查賄 檢警調首長就位苗栗檢察長調嘉檢

法務部昨天發布全國檢察長人事異動，嘉義檢察長張曉雯調彰化地檢署，遺缺由苗栗檢察長陳松吉接任，隨著嘉義縣市新任警察局長、縣...

藍委：調動本質沒變 司法難獲信賴

法務部昨公布全國檢察長人事調整，廿八個一、二審檢察機關中只有七個沒有異動。國民黨立委賴士葆表示，操守敗壞的官員可以逍遙法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦