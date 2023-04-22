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翁奇楠命案少年槍手廖國豪 獄中念完大學、捐稿費給弱勢

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北土城日前遭17歲劉姓槍手連轟51槍引起矚目，而當年台中發生角頭翁奇楠遭槍殺一案，同樣是17歲「少年殺手」廖國豪痛下殺手，因廖犯案時未成年，初期在少年觀護所服刑，後來曾移轉位於高雄的矯正學校明陽中學，成年後則至台中監獄繼續服刑，期間也在中監取得空中大學學位，目前仍在監獄服刑。

廖國豪案發時年僅17歲，2010年5月28日犯下在日月生物科技公司冷血連開16槍，當場槍殺翁，當時成全台最年輕的槍擊要犯轟動一時，2011年經最高法院判30年定讞，創下少年犯判最重刑紀錄。

有台中監獄內部主管回憶，10多年前廖國豪在念空大時，成績非常好，常常名列前茅，對於廖好學的態度印象很深刻，直到近年廖才又移轉至彰化監獄服刑中。

曾擔任廖國豪教誨師的牧師黃明鎮表示，從案發至今長期到監所探望他，輔導過程發現廖品行端正，服刑期間一路完成高中、空中大學學歷令他感動，廖也多次在書信中向他坦言悔不當初，並已改信耶穌。

黃明鎮同樣對廖國豪好學態度予以支持，黃也說廖除了學業表現良好，後來也曾在監獄中寫文彰投稿參加比賽，獲獎後還將1萬多元的稿費捐獻給弱勢團體、更生團契，在悔改之虞也表現回饋社會的決心。

黃明鎮表示，直到近期他仍會到彰化監獄探望他，廖國豪曾向他說如未來成功假釋，希望能再去讀神學院傳道於人，對於年少過錯徹底悔悟。

少年槍手廖國豪在獄中完成高中、大學學位。圖／報系資料照
少年槍手廖國豪在獄中完成高中、大學學位。圖／報系資料照

監獄 彰化 少年觀護所

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