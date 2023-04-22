備戰總統立委大選查賄 檢警調首長就位苗栗檢察長調嘉檢
法務部昨天發布全國檢察長人事異動，嘉義檢察長張曉雯調彰化地檢署，遺缺由苗栗檢察長陳松吉接任，隨著嘉義縣市新任警察局長、縣市調查站新任主任到任，因應明年總統、立委大選查察賄選，防範暴力及境外勢力、金錢介入大選，檢警調首長就位備戰。
新任嘉檢檢察長陳松吉司法官學院32期，中央警官學校行政學系畢業，經歷：借調法務部廉政署中部地區調查組組長、高檢署台中分署、花蓮分署檢察官，台中、彰化、花蓮主任檢察官，台中地檢檢察官、檢察官評鑑委員、台東檢察長。
陳松吉2021年5月5日調任苗栗地檢署；調彰化地檢署的張曉雯、中興大學法律碩士，司法官學院33期，在嘉檢任期2年，張曉雯初派南投檢察官，是全國最年輕的檢察官；陳松吉、張曉雯指揮調度檢察官，在去年九合一選舉查賄績效佳，受法務部肯定，
2024年總統大選將屆，警政署先發布全國高階警官人事異動，嘉市警察局長陳炯旭、縣警察局長林宏儒，接著調查局發布調查站主任異動，其中航業調查處高雄調查站主任范厚珍調嘉市調查站主任，新北市調查處新店調查站主任翟海平調嘉縣調查站主任，隨著昨天檢察長人事發布，外界研判，檢警調首長調動就位，提早布局查賄布雷，嚴防境外勢力介入選舉，維護治安，國家安定。
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