快訊

台中女KTV遭潑熱湯「半邊臉燒紅」畫面曝光 赤腳淋雨指認施暴者

備戰總統立委大選查賄 檢警調首長就位苗栗檢察長調嘉檢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

法務部昨天發布全國檢察長人事異動，嘉義檢察長張曉雯調彰化地檢署，遺缺由苗栗檢察長陳松吉接任，隨著嘉義縣市新任警察局長、縣市調查站新任主任到任，因應明年總統、立委大選查察賄選，防範暴力及境外勢力、金錢介入大選，檢警調首長就位備戰。

新任嘉檢檢察長陳松吉司法官學院32期，中央警官學校行政學系畢業，經歷：借調法務部廉政署中部地區調查組組長、高檢署台中分署、花蓮分署檢察官，台中、彰化、花蓮主任檢察官，台中地檢檢察官、檢察官評鑑委員、台東檢察長。

陳松吉2021年5月5日調任苗栗地檢署；調彰化地檢署的張曉雯、中興大學法律碩士，司法官學院33期，在嘉檢任期2年，張曉雯初派南投檢察官，是全國最年輕的檢察官；陳松吉、張曉雯指揮調度檢察官，在去年九合一選舉查賄績效佳，受法務部肯定，

2024年總統大選將屆，警政署先發布全國高階警官人事異動，嘉市警察局長陳炯旭、縣警察局長林宏儒，接著調查局發布調查站主任異動，其中航業調查處高雄調查站主任范厚珍調嘉市調查站主任，新北市調查處新店調查站主任翟海平調嘉縣調查站主任，隨著昨天檢察長人事發布，外界研判，檢警調首長調動就位，提早布局查賄布雷，嚴防境外勢力介入選舉，維護治安，國家安定。

法務部昨天發布全國檢察長人事異動，嘉義檢察長張曉雯調彰化地檢署。記者魯永明／翻攝
法務部昨天發布全國檢察長人事異動，嘉義檢察長張曉雯調彰化地檢署。記者魯永明／翻攝
法務部昨天發布全國檢察長人事異動，嘉義檢察長由苗栗檢察長陳松吉接任。記者魯永明／翻攝
法務部昨天發布全國檢察長人事異動，嘉義檢察長由苗栗檢察長陳松吉接任。記者魯永明／翻攝

檢察官 主任 司法官

延伸閱讀

不意外！檢察長新人事關鍵字：台南

21名檢察長調動 賴士葆：操守敗壞官員逍遙是政府共犯結構包庇

檢察長調動…鄭銘謙鍾和憲資歷完整 扛起北檢南檢重任

檢察長調動 蔡清祥否認政治辦案因素介入

相關新聞

入監1年半…趙建銘假釋出獄 遭外界質疑特權

前總統陳水扁女婿趙建銘因台開內線交易案、不法利益達一億三千多萬，遭判刑三年十月，前年十月發監台中監獄，不到五個月就轉往台...

新聞眼／政治介入檢察體系 鑿痕斑斑

法務部長蔡清洋昨公布任內第五波檢察長派任名單，這次一、二審檢察長人事案，被視為蔡清祥部長任內最後一次的檢察首長人事調整，...

備戰總統立委大選查賄 檢警調首長就位苗栗檢察長調嘉檢

法務部昨天發布全國檢察長人事異動，嘉義檢察長張曉雯調彰化地檢署，遺缺由苗栗檢察長陳松吉接任，隨著嘉義縣市新任警察局長、縣...

藍委：調動本質沒變 司法難獲信賴

法務部昨公布全國檢察長人事調整，廿八個一、二審檢察機關中只有七個沒有異動。國民黨立委賴士葆表示，操守敗壞的官員可以逍遙法...

明德外役監人犯又脫逃 追捕未獲

台南明德外役監又傳人犯脫逃，有強盜前科的37歲男子張天昊，利用在監獄噴灑農藥時脫逃，刑事局緊急發布要犯查緝專刊追捕。獄方...

不意外！檢察長新人事關鍵字：台南

法務部公布最新檢察長人事，與台南有關的相關人事格外引起關注，接掌「天下第一檢」、台北地檢署檢察長鄭銘謙是台南人；從橋頭升...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦