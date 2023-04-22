備戰總統立委大選查賄 檢警調首長就位苗栗檢察長調嘉檢

法務部昨天發布全國檢察長人事異動，嘉義檢察長張曉雯調彰化地檢署，遺缺由苗栗檢察長陳松吉接任，隨著嘉義縣市新任警察局長、縣市調查站新任主任到任，因應明年總統、立委大選查察賄選，防範暴力及境外勢力、金錢介入大選，檢警調首長就位備戰。

新任嘉檢檢察長陳松吉司法官學院32期，中央警官學校行政學系畢業，經歷：借調法務部廉政署中部地區調查組組長、高檢署台中分署、花蓮分署檢察官，台中、彰化、花蓮主任檢察官，台中地檢檢察官、檢察官評鑑委員、台東檢察長。

陳松吉2021年5月5日調任苗栗地檢署；調彰化地檢署的張曉雯、中興大學法律碩士，司法官學院33期，在嘉檢任期2年，張曉雯初派南投檢察官，是全國最年輕的檢察官；陳松吉、張曉雯指揮調度檢察官，在去年九合一選舉查賄績效佳，受法務部肯定，