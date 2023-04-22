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入監1年半…趙建銘假釋出獄 遭外界質疑特權

聯合報／ 記者蔣永佑王宏舜周宗禎／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘（中）昨天假釋出獄，在弟弟陪同下快速離開。記者周宗禎／攝影
前總統陳水扁女婿趙建銘（中）昨天假釋出獄，在弟弟陪同下快速離開。記者周宗禎／攝影

前總統陳水扁女婿趙建銘因台開內線交易案、不法利益達一億三千多萬，遭判刑三年十月，前年十月發監台中監獄，不到五個月就轉往台南明德外役監，昨獲准假釋出獄，遭外界質疑特權；矯正署指出，趙建銘已服刑超過二分之一，服刑期間表現良好，符合假釋規定。

趙建銘昨天傍晚身穿白色Ｔ恤，與其他三名受刑人一同走出明德外役監獄大門，弟弟趙建勳在監獄外面等候多時，兩人見面擁抱後就直接搭車離去。趙建勳說，父親趙玉柱也已提出假釋申請，矯正署發言人葉貞伶說，趙玉柱刑期較長，目前不符合申請假釋資格。

趙建銘當年因第一家庭女婿，兩度參加「三井宴」，捲入台開內線交易案曾遭羈押，因纏訟多年符合減刑規定，判刑三年八月定讞，加上偽證罪，法院定應執行刑三年十月，二○二一年十月廿五日發監台中監獄，但不到五個月，去年三月十日轉往台南明德外役監，今年四月提報假釋獲准，總計入監一年六個月。

矯正署指出，趙建銘入監執行迄今（含羈押、已執行完畢之刑期三月、累進處遇縮刑等）逾兩年二月，已達有期徒刑執行逾二分之一，因服刑門檻及在監積分均達標，今年四月報請許可假釋獲准。

假釋 趙建銘 監獄

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趙建銘入監一年半「表現良好」獲假釋 矯正署：一切按照規定

陳水扁女婿趙建銘假釋 第一親家趙玉柱也提申請

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