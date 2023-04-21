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高雄男酒駕領6000元普發金　錢沒領到落警手裡虧爆了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

郭姓男子5年內有3次酒駕行為，為了到郵局領6000元全民普發現金，騎車在高雄中安路段違規迴轉，被巡邏員警攔查；警方聞到他身上有濃厚酒味，經施以酒測，酒測值高達每公升0.67毫克，普發6000沒領到，反被警方上銬送辦。

警方指出，56歲的郭姓男子17日下午3時許，騎機車行經小港區中安路段時，在路中央違規迴轉，後方的巡邏警員見狀，直接他攔下盤查。

警方當下發現郭男騎乘牌照註銷的機車，盤查身分發現郭5年內有3次酒駕的記錄，警方在對話中，聞到他身上飄散酒氣，郭向警方表示，過幾天要入監執行酒精戒癮治療，中午吃飯喝了米酒。

郭說，因想到郵局領全民普發現金6000元，貪圖方便才冒險酒後騎車，當場哀求警方網開一面，但警方未予理會，直接將他上銬，警詢後依公共危險罪移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄郭姓男子為了到郵局領6000元全民普發現金，騎車在高雄中安路段違規迴轉，被巡邏員警攔查，查獲郭酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子為了到郵局領6000元全民普發現金，騎車在高雄中安路段違規迴轉，被巡邏員警攔查，查獲郭酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子為了到郵局領6000元全民普發現金，騎車在高雄中安路段違規迴轉，被巡邏員警攔查，查獲郭酒駕。記者石秀華／翻攝
高雄郭姓男子為了到郵局領6000元全民普發現金，騎車在高雄中安路段違規迴轉，被巡邏員警攔查，查獲郭酒駕。記者石秀華／翻攝

酒駕 郵局 酒測

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