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士官長貪蠅頭小利開公司攬標案　網拍買低賣高海薛軍方

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

在高雄左營海軍軍區服役的邱姓士官長，與軍中同袍，夥同女友等人在外設立公司，再藉職務之便，將該公司推薦為供應廠商，再上網拍價收購物品，高價賣給軍方，前後共在8件採購案中，獲取近10萬元不法獲利，去年遭檢調，涉案5人全都認罪，也吐出所有不法所得，後由檢方依貪汙等罪起訴。

起訴書指，29歲邱姓士官長2021年月至2022年4月間，在海軍教育訓練暨準則發展指揮陸戰隊學校任職時，有承辦小額採購案的權限；邱認有利可圖，便邀同居女友，並夥同張姓體育士與張的配偶，與另名林姓士官，再以伴侶、配偶名義在外設立公司。

接著，邱、張兩人藉職務之便，向服役單位的採購軍、士官指定推薦，由他們成立的公司作為軍方小額採購標案的供應廠商來牟利。

待邱男獲知軍方有採購商品需求，便會與同夥先在蝦皮等網拍賣場低價購入，吹葉機、空氣壓縮機、伸縮警棍等物，後向軍方浮報50%至100%的不合理價格及數量，出售給軍方從中賺取差額，前後共在8件採購案中獲9萬3738元不法利益。

此案由張及配偶主動向高雄市調查處自首，也主動交付4萬元不法分潤，此案才曝光；經檢調蒐證後，於去年4月27日展開搜索，鎖定邱男在營區的辦公司及住處，並帶回5名涉案人。

檢方認，邱男等5人犯貪汙治罪條例相關刑責，為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，但考量，張男及妻子自首，並提供重要犯罪情資而查獲共犯，主嫌邱男與同居女友犯後都認罪，並繳回全數犯罪所得，另此案由5人均分，所獲不法利益在5萬以下，且犯後深表悔悟，有情輕法重之情，向法院建請從輕量刑，以啟自新。

左營海軍營區2021發生退役少校持假證件闖入事件，震驚高層。圖／本報資料照片
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配偶 女友 士官長

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