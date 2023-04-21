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有圖有錢證明賄選 彰化首樁縣議員當選無效案今成立

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣無黨籍縣議員林茂明涉嫌賄選，今被彰化地方法院判決當選無效，成為本（第廿）屆縣議員中第一個被判當選無效的縣議員；林茂明表示，收到判決書後將與律師討論下一步怎麼做。

判決書指出，去（111）年11月4日晚間9點多，林茂明在競選總部內與吳姓男子商議以1票500元向芬園鄉的選民買票後，當晚和11月7日的晚間9點多先後交付現金5萬元、13萬元給吳男去買票，吳男約陳男以1票500元向芬園鄉的選民買票，前後買票行為有14次，交付賄賂買票金額共計5萬2000元。

林茂明、吳男、陳男在檢警調查和偵查時都承認賄選，接受賄選的選民也承認賄選事實，且有扣押的選舉賄款、監視器畫面可以證明，因此依選罷法請求宣告林茂明當選無效。

依選罷法規定，林茂明可提出上訴，若二審仍判決當選無效，才將失去彰化第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）的縣議員資格。林茂明說，將等收到法院判決書，再和律師討論下一步要怎麼做。

彰化縣第一選區縣議員林茂明涉嫌賄選，一審被判當選無效。圖轉載自林茂男臉書
彰化縣第一選區縣議員林茂明涉嫌賄選，一審被判當選無效。圖轉載自林茂男臉書

賄選 議員

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