有圖有錢證明賄選 彰化首樁縣議員當選無效案今成立
彰化縣無黨籍縣議員林茂明涉嫌賄選，今被彰化地方法院判決當選無效，成為本（第廿）屆縣議員中第一個被判當選無效的縣議員；林茂明表示，收到判決書後將與律師討論下一步怎麼做。
判決書指出，去（111）年11月4日晚間9點多，林茂明在競選總部內與吳姓男子商議以1票500元向芬園鄉的選民買票後，當晚和11月7日的晚間9點多先後交付現金5萬元、13萬元給吳男去買票，吳男約陳男以1票500元向芬園鄉的選民買票，前後買票行為有14次，交付賄賂買票金額共計5萬2000元。
林茂明、吳男、陳男在檢警調查和偵查時都承認賄選，接受賄選的選民也承認賄選事實，且有扣押的選舉賄款、監視器畫面可以證明，因此依選罷法請求宣告林茂明當選無效。
依選罷法規定，林茂明可提出上訴，若二審仍判決當選無效，才將失去彰化第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）的縣議員資格。林茂明說，將等收到法院判決書，再和律師討論下一步要怎麼做。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言