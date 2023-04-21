越南移工遭亂棒打死案 成屏東首件國民法官審理刑案

屏東縣今年1月發生一起無辜越南籍移工遭人亂棒打死命案，地檢署日前偵結依殺人等罪嫌起訴6名涉案人，另因案件內容符合國民參與審判要件，成為屏東縣首宗國民法官審理的刑事案件。

警方指出，范姓移工1月6日晚間一行10人到小吃部參加朋友生日聚會，留下另外3名同鄉友人結帳，過程中遇到林姓嫌犯等4人，遭林男認為移工在瞪他們且指指點點，心生不滿，一路尾隨到移工位於高樹鄉的租屋處後，持棍棒闖入，不分青紅皂白，將31歲越南籍范姓移工活活打死。

警方表示，林嫌等人用棍棒、鈍器敲擊范男頭部，造成他死亡後，還買衣變裝、更換交通工具逃逸，經調閱監視器，循線在高雄、台中2地將人逮回，依殺人罪移送。