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越南移工遭亂棒打死案 成屏東首件國民法官審理刑案

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣今年1月發生一起無辜越南籍移工遭人亂棒打死命案，地檢署日前偵結依殺人等罪嫌起訴6名涉案人，另因案件內容符合國民參與審判要件，成為屏東縣首宗國民法官審理的刑事案件。

警方指出，范姓移工1月6日晚間一行10人到小吃部參加朋友生日聚會，留下另外3名同鄉友人結帳，過程中遇到林姓嫌犯等4人，遭林男認為移工在瞪他們且指指點點，心生不滿，一路尾隨到移工位於高樹鄉的租屋處後，持棍棒闖入，不分青紅皂白，將31歲越南籍范姓移工活活打死。

警方表示，林嫌等人用棍棒、鈍器敲擊范男頭部，造成他死亡後，還買衣變裝、更換交通工具逃逸，經調閱監視器，循線在高雄、台中2地將人逮回，依殺人罪移送。

檢方指出，由於本案屬於故意犯罪因而發生死亡結果的案件，依國民法官法第5條規定，應行國民參與審判，案件移審後，將由屏東地方法院依國民法官法相關程序進行審理，而公訴檢察官也已配合新制作好準備，將依法為證據開示及積極參與審判，增進國民對於司法的瞭解及信賴，彰顯國民主權理念。

屏東縣1名無辜越南籍移工於今年1月遭亂棒打死，地檢署日前偵結，依殺人等罪嫌起訴6名涉案人。圖／本報資料照
屏東縣1名無辜越南籍移工於今年1月遭亂棒打死，地檢署日前偵結，依殺人等罪嫌起訴6名涉案人。圖／本報資料照
屏東縣今年1月發生一起越南籍移工枉死命案，成為屏東首件國民法官審理刑案。圖／本報資料照
屏東縣今年1月發生一起越南籍移工枉死命案，成為屏東首件國民法官審理刑案。圖／本報資料照

國民法官 移工 屏東縣

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