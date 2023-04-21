快訊

獨／侯友宜為何要見新加坡副總理？黃循財背景曝光

赴新加坡與老友會面！侯友宜見星國副總理 黃循財：聊得很開心

iPhone解鎖密碼外流就救不回來！竊賊靠1招「永遠鎖死Apple ID」 蘋果官方也沒招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揪團當共諜？退役上校找現役軍官出賣機密 涉案7人遭起訴

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

空軍退役的劉姓上校到大陸經商，被陸方吸收在台發展情報網絡，另找上6名海、空軍現役高階軍官一同刺探國軍機密資料，後由劉男案機密資料交給陸方，並依機敏度由陸方支付數萬至10多萬完不等的報酬；此案由高雄高分檢指揮偵辦，近日偵結，將劉等共7人依國家機密保護法等罪起訴。

據了解，劉男2013年自空軍退役後，遠赴大陸經商，結交對岸政商人士後，由於他具軍方背景，經大陸情治系統透過飲宴、招待等方式，成功將劉吸收，讓他在台透過昔日軍中人脈，協助發展共諜組織。

劉男回台後，按陸方指示，在台設立空殼公司當掩護，經手陸方提供的資金，藉空殼公司將金流洗得「乾淨」，後來再利用過去軍中部屬、同袍關係，拉攏現役高階軍官提供機密資料。

此案，由調查局國安站經長期布線，在今年初報請高雄高分檢指揮，兵分多路至劉男住處、海、空軍營區等地搜索，連同發展組織的劉男在內，帶回現役孫姓中校及劉姓、龔姓、鄧姓、林姓、劉姓少校等7人。

涉案人中，除退役的劉姓上校，還包括現役的孫姓中校、龔姓、鄧姓、林姓及另兩名劉姓少校共7人，服役單位涵蓋陸海空三軍，涉案成員主要以海、空軍為主。

此案發生時，退役的劉男及現役的孫姓、劉姓軍官等4人，遭到羈押禁見，另3名涉案人裁定10萬至20萬元交保；高雄高分檢今將7人起訴，4名在押被告，移審後法院仍裁定續押。

涉嫌發展組織的劉姓退役上校及其他3名高階軍官，遭檢方起訴，4人移審後續押。本報資料照
涉嫌發展組織的劉姓退役上校及其他3名高階軍官，遭檢方起訴，4人移審後續押。本報資料照

空軍 國安 國軍

延伸閱讀

神基（3005）除息後反常上漲 網揭主因：軍工概念股

關務、身障特考及軍官轉任考試 4月22日起登場

影／花蓮今晨傳巨響疑是戰機音爆聲？ 空軍否認有相關

被飛官驚豔到！「台灣黑熊痛毆小熊維尼」臂章現貨賣光 賣家說話了

相關新聞

高雄男酒駕領6000元普發金　錢沒領到落警手裡虧爆了

郭姓男子5年內有3次酒駕行為，為了到郵局領6000元全民普發現金，騎車在高雄中安路段違規迴轉，被巡邏員警攔查；警方聞到他...

士官長貪蠅頭小利開公司攬標案　網拍買低賣高海薛軍方

在高雄左營海軍軍區服役的邱姓士官長，與軍中同袍，夥同女友等人在外設立公司，再藉職務之便，將該公司推薦為供應廠商，再上網拍...

影／「阿扁女婿」趙建銘出獄畫面曝 回家吃豬腳麵線

前總統陳水扁女婿趙建銘因違反證券交易法入獄、19日核准假釋，高院今裁定趙建銘假釋中付保護管束。趙建銘下午5點30分左右會...

有圖有錢證明賄選 彰化首樁縣議員當選無效案今成立

彰化縣無黨籍縣議員林茂明涉嫌賄選，今被彰化地方法院判決當選無效，成為本（第廿）屆縣議員中第一個被判當選無效的縣議員；林茂...

越南移工遭亂棒打死案 成屏東首件國民法官審理刑案

屏東縣今年1月發生一起無辜越南籍移工遭人亂棒打死命案，地檢署日前偵結依殺人等罪嫌起訴6名涉案人，另因案件內容符合國民參與...

揪團當共諜？退役上校找現役軍官出賣機密 涉案7人遭起訴

空軍退役的劉姓上校到大陸經商，被陸方吸收在台發展情報網絡，另找上6名海、空軍現役高階軍官一同刺探國軍機密資料，後由劉男案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦