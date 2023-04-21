揪團當共諜？退役上校找現役軍官出賣機密 涉案7人遭起訴

空軍退役的劉姓上校到大陸經商，被陸方吸收在台發展情報網絡，另找上6名海、空軍現役高階軍官一同刺探國軍機密資料，後由劉男案機密資料交給陸方，並依機敏度由陸方支付數萬至10多萬完不等的報酬；此案由高雄高分檢指揮偵辦，近日偵結，將劉等共7人依國家機密保護法等罪起訴。

據了解，劉男2013年自空軍退役後，遠赴大陸經商，結交對岸政商人士後，由於他具軍方背景，經大陸情治系統透過飲宴、招待等方式，成功將劉吸收，讓他在台透過昔日軍中人脈，協助發展共諜組織。

劉男回台後，按陸方指示，在台設立空殼公司當掩護，經手陸方提供的資金，藉空殼公司將金流洗得「乾淨」，後來再利用過去軍中部屬、同袍關係，拉攏現役高階軍官提供機密資料。

此案，由調查局國安站經長期布線，在今年初報請高雄高分檢指揮，兵分多路至劉男住處、海、空軍營區等地搜索，連同發展組織的劉男在內，帶回現役孫姓中校及劉姓、龔姓、鄧姓、林姓、劉姓少校等7人。

涉案人中，除退役的劉姓上校，還包括現役的孫姓中校、龔姓、鄧姓、林姓及另兩名劉姓少校共7人，服役單位涵蓋陸海空三軍，涉案成員主要以海、空軍為主。