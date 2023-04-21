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自知酒駕求情員警「給個自新機會」 禾馨林思宏仍遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

禾馨醫療集團營運長林思宏日前酒駕遭警法辦，案發當時畫面曝光，林思宏酒測值達每公升0.62毫克，當場被依公共危險罪嫌逮捕送辦，據悉，林思宏自知酒駕違法，一度向員警求情「給個自新的機會」，仍依法送辦。

警方表示，內湖分局文德派出所員警4月10日凌晨在轄內麥帥二橋下堤頂大道執行酒駕取締勤務，林思宏凌晨近3時獨自駕車經過受檢，車內飄出酒氣，下車接受酒測。

據悉，林思宏自知酒駕違法，一度向員警求情「給我一個自新的機會」，員警不理會，他情緒緊張，第一次酒測失敗，直到第二次酒測，酒測值達每公升0.62毫克，當場遭依法逮捕送辦。

對此，禾馨醫療集團今午聲明道歉，並表示將循內部機制調查、研議懲處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林思宏自知酒駕違法，一度向員警求情「給個自新的機會」，仍遭依法送辦。記者李隆揆／翻攝
林思宏自知酒駕違法，一度向員警求情「給個自新的機會」，仍遭依法送辦。記者李隆揆／翻攝

酒測 酒駕 內湖

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