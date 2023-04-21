貪瀆案被告相繼認罪 中油最貪公務員態度未見軟化遭續押

中油煉製事業部執行長徐漢涉貪瀆弊案，去年遭廉檢調搜出2710萬現金，涉8起招標案中收賄，被檢方依法起訴，遭羈押超過1年，此案已有多名被告認罪，但徐始終堅稱否認犯行，近日法院裁定，延長羈押禁見2個月。

徐漢貪瀆案，從起訴移審至今，徐多次在法庭以無再犯之虞，已被中油停職喪失影響力及健康等理由，盼法院給予交保機會。

不過法官考量，徐漢至今矢口否認犯行，部分案情前後供述不一，與各證人、共同被告所述不符，且此案嚴重破壞公務員執行公務的廉潔，侵害國家法益，犯罪情節重大，具保、限制出境、出海或限制住居等處分，難達防止串證或逃匿效果。

法官認為，依此案審理進度，徐漢所涉案件，對國家法益侵害的危害性，及刑罰實行的公益考量，認他有延長羈押禁見的必要，也合乎比例原則，因此裁定徐漢自今年4月25日起再延押2個月。

徐漢為首中油高層貪瀆風暴，廉檢調從去年1月26日發動搜索，並在辦公室櫥櫃、衣物中發現多筆現金，總金額達2710萬元現金，創公務員貪汙當場查獲現金金額最高紀錄，更從契約工爬到執行長「油人楷模」的形象，變成「最貪公務員」。