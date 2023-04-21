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趙建銘入監一年半「表現良好」獲假釋 矯正署：一切按照規定

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前總統陳水扁女婿趙建銘因台開內線交易入監服刑，今天傳出他申請假釋獲准，最快今天下午就能出監回家。對此，矯正署表示，趙建銘是在服刑門檻及在監積分均達標，提報今年4月份假釋，經明德外役監假釋審查委員會通過及同意，過程一切按照相關規定。

據了解，趙建銘因台開內線交易及偽證案判刑定讞，經訂執行刑3年10月，2021年10月25日他自行前往台中監獄發監執行，2022年3月10日移往明德外役監，前後不到5個月。

矯正署發言人葉貞伶表示，趙建銘已服刑超過1/2門檻，且服刑表現良好，累進處遇積分達申請假釋規定，因此他提報4月份的假釋審查。經明德外役監假釋審查委員會的獄方內部委員，和專家、學者擔任的外部委員共同審查通過後，陳報給法務部。

葉貞伶指出，委員會審查時，會依照監獄行刑法、假釋實施辦法及假釋案件審核參考基準等法規，針對受刑人「犯行情節」、「犯後態度」及「再犯風險」進行評估，決定是否核准其假釋申請。

至於外傳趙建銘的父親趙玉柱也即將獲得假釋，葉貞伶表示，由於趙玉柱刑期較長，目前還不符合申請假釋資格，因此假釋審查委員會目前尚未收到其申請案。

前總統陳水扁女婿趙建銘因內線交易及偽證案入監，今獲假釋出獄。本報資料照片
前總統陳水扁女婿趙建銘因內線交易及偽證案入監，今獲假釋出獄。本報資料照片

假釋 趙建銘 外役監

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