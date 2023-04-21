北市水利處副工程司、站長涉貪 一停職、一調職

台北地檢署。圖／報系資料照

台北市工務局水利工程處副工程司方龍乾涉嫌包庇承包商，讓對方在防汛門維護工程等8件標案時，未依規定施工、且浮報產品價格，不實驗收，台北地方法院昨裁定羈押禁見。北市水利處今表示，今天上午召開考績會檢討，依規定將方立即停職，訊後交保的郭姓站長，先行調任非主管職務。

北市水利處指出，19日司法單位發動搜索案件清查案情可能涉及的10座疏散門，已於昨天立即派員逐一詳細檢查防水功能，檢測結果確認功能均正常；2位任職於該處的涉案人員中，方姓副工程司20日晚間由台北地方法院裁定羈押禁見。

水利處表示，已在21日上午召開考績會檢討後，依規定予以立即停職，另訊後交保的郭姓站長則已先行調任非主管職務配合調查。後續水利處亦將全力配合司法單位偵辦。

另外，針對涉案之施工廠商詠灃工程有限公司，水利處將就其涉及違反契約相關規定事項依採購法相關規定辦理提報停權。