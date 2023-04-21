省廢棄物清運費 木工赴陽明山國家公園偷倒廢木料遭訴

士林地檢署。記者李隆揆／翻攝

吳姓木工師傅為免除清除工程廢棄物費用，去年將承包工程產出的廢棄物載運到陽明山國家公園內傾倒，公園管理處人員巡查發現後通報處理，保安警察第七總隊獲悉後派員追查，吳男到案坦承犯行，士林地檢署偵結起訴。

檢警調查，38歲吳姓男子是木地板施作師傅，去年間承包工程時，明知未向主管機關申請廢棄物清除、處理許可，不得從事廢棄物清理業務，卻為免除清理費用，駕車將施工產生的廢棄木材載運到陽明山國家公園土地內傾倒。

國家公園管理處巡查人員去年4月20日晚上8時許巡邏時，發現遭棄置的廢棄物，立刻通報台北市環保局處理，保七總隊員警也介入偵辦，追出吳男涉案，將其通知到案後，吳男坦承未經申准傾倒廢棄物，檢方近日偵結依違反廢棄物清理法罪嫌起訴吳男。