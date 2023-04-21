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陳水扁女婿趙建銘假釋 第一親家趙玉柱也提申請

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台開內線交易案，趙健銘（左）19日獲准假釋，他的父親趙玉柱（右）也已提出假釋申請，矯正署近日也將審理。聯合報系資料照
台開內線交易案，趙健銘（左）19日獲准假釋，他的父親趙玉柱（右）也已提出假釋申請，矯正署近日也將審理。聯合報系資料照

前總統陳水扁女婿趙建銘因違反證券交易法入獄，法務部矯正署19日核准假釋，檢察官昨依向台灣高等法院聲請假釋中付保護管束。高院今裁定趙建銘假釋中付保護管束。據了解他的父親趙玉柱也已提出假釋申請，矯正署近日也將審理。

趙建銘去年3月到明德外役服刑，獄方表示，趙家父子服刑期間表現正常、沒有重大違規紀錄，春節等重要節日可以申請返家探親，春節四天也是依照規定辦理，沒有任何特權。

趙建銘兩度參加「三井宴」，涉台開公司內線交易，案件纏訟。台灣高等法院更五審認定共犯不法利益達1億3018萬餘元，超過「1億」門檻，屬證券交易法加重內線交易罪，但符合速審法減刑規定，判趙3年8月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。趙2021年10月發監執行。

假釋 趙建銘 內線交易

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