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捲入台開內線交易遭判3年8月 高院今裁定趙建銘假釋

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趙建銘假釋了！捲台開內線交易判3年8月 高院今裁定假釋中付保護管束

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

趙建銘。本報資料照片
趙建銘。本報資料照片

趙建銘因違反證券交易法而入獄，法務部矯正署4月19日核准假釋檢察官20日依刑法第93條第2項、刑事訴訟法第481條第1項規定，向台灣高等法院聲請假釋中付保護管束。高院今裁定趙建銘假釋中付保護管束。

前總統陳水扁女婿趙建銘兩度參加「三井宴」，涉台開公司內線交易，案件纏訟。台灣高等法院更五審認定共犯不法利益達1億3018萬餘元，超過「1億」門檻，屬證券交易法加重內線交易罪，但符合速審法減刑規定，判趙3年8月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。趙2021年10月發監執行。

高院表示，受刑人趙建銘因違反證券交易法案件，先後經判刑及執行，經矯正署4月19日核准假釋，檢察官於同年月20日聲請假釋中付保護管束，在審核卷附矯正署核准假釋函等文件後，認為檢察官聲請於法無不合，裁定假釋中付保護管束。本件得抗告。

假釋 趙建銘 檢察官

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