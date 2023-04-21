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影／網傳「586旅」新兵被人持電蚊拍不斷打頭 軍方：調查真偽

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

社群網路今天流傳一段影片，有人上傳一段標注「菜要認命」的影片，有人持電蚊拍不斷敲打一名年輕士兵頭部，遭質疑是部隊「老兵霸凌新兵」；影片出現不久就被刪除。據稱拍攝地點是駐紮台中市的「陸軍第10軍團裝甲586旅」，軍方得知後正調查影片的真偽，了解是否為霸凌案件。

這段長約40秒的短影片顯示：這名年輕士兵起先一再閃躲，甚至拿起衣物來遮擋，但是拿電蚊拍的手仍不斷地朝他的頭打過去，因為地點是在寢室內，顯然與部隊訓練無關。而影片刻意刪除掉聲音，並加上變臉APP後製，因為聽不清楚雙方對話內容，是否上傳影片的人刻意用來避免事後追究不得而知。

陸軍裝甲第586旅編配在陸軍第10軍團指揮部，隊名「鍾山部隊」，前身為陸軍裝甲獨立86旅。

網路流傳「586旅」新兵被人持電蚊拍不斷打頭。記者周宗禎／翻攝
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網路流傳「586旅」新兵被人持電蚊拍不斷打頭。記者周宗禎／翻攝
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網路流傳「586旅」新兵被人持電蚊拍不斷打頭。記者周宗禎／翻攝
網路流傳「586旅」新兵被人持電蚊拍不斷打頭。記者周宗禎／翻攝

陸軍 電蚊拍 霸凌

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