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檢察長調動…鄭銘謙鍾和憲資歷完整 扛起北檢南檢重任

中央社／ 台北21日電

金門高分檢檢察長鄭銘謙接任地檢龍頭北檢檢察長。聯合報記者邵心杰／翻攝
金門高分檢檢察長鄭銘謙接任地檢龍頭北檢檢察長。聯合報記者邵心杰／翻攝

檢察長異動名單今天出爐，金門高分檢檢察長鄭銘謙將接任北檢檢察長，橋頭地檢署檢察長鍾和憲則接掌南檢檢察長。法務部長蔡清祥說，鄭銘謙與鍾和憲的資歷完整，能夠委以重任。

鄭銘謙自中興大學法律系畢業，司法官訓練所第26期結業，曾任法務部法律事務司副司長、廉政署正副署長，也擔任過雲林地檢署檢察長、台南地檢署檢察長、法務部法規委員會參事。

鄭銘謙服務於廉政署時期，曾處理前桃園市副市長葉世文索賄案、前新北市副市長許志堅貪污案、宜蘭縣長林姿妙貪污案。

鍾和憲畢業於台大法律系，司法官訓練所第35期結業，曾任南檢檢肅黑金專組主任檢察官、花蓮地檢署檢察長、橋頭地檢署檢察長，曾處理前台南市議長李全教賄選案。

蔡清祥表示，鄭銘謙司法、行政資歷完整，有豐富的肅貪經驗，尤其北檢的位置相當重要，未來會面對許多嚴峻案件的考驗，相信以鄭銘謙的能力，足以扛起重任。

蔡清祥指出，鍾和憲在南檢服務多年，熟悉地方生態、案件類型，很快可以上手，前南檢檢察長葉淑文調升台南高分檢主任檢察官，也能就近督導、協助鍾和憲，會有加乘效果。

鄭銘謙表示，今天上午接獲這個消息，自應戮力從公；鍾和憲則表示，接下這個重責大任，一定全力以赴。

檢察人士形容，鄭銘謙個性沉著穩健，打擊不法與貪腐卻不手軟，一旦要做就會做到最好，出任案件繁重的北檢檢察長，不令人意外。此外，鍾和憲是埋頭苦幹型的辦案人才，兼具領導統御能力，相當適合擔任南檢檢察長。

司法官 蔡清祥 台南

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