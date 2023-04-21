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檢察長調動 蔡清祥否認政治辦案因素介入

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

法務部長蔡清祥說明這次新派及現任檢察長調動的考量。記者蔣永佑／攝影
法務部長蔡清祥說明這次新派及現任檢察長調動的考量。記者蔣永佑／攝影

法務部今天公布新派及調動檢察長名單，對於引起外界議論的台北地檢署現任和繼任檢察長林邦樑、鄭銘謙，兩人一來一去當中是否有政治考量？法務部長蔡清祥予以否認，表示林邦樑任職已將近兩年，與歷任北檢檢察長任期都差不多，他也曾專程了解，最後尊重林的意願，並經過檢察總長邢泰釗同意，才將林調至最高檢。

蔡清祥指出，林邦樑調至最高檢後，會相當忙碌，除了要協助總長參與憲法法庭的辯論，和最高法院大法庭相關事宜，更可襄助總長統領全國一、二審檢察機關辦理掃黑、查賄、肅貪等重大案件，這些都仰賴林的豐富實務經驗及傑出領導能力，總長邢泰釗更表示歡迎，使得林邦樑成為26期調至最高檢的第一人。

至於新任北檢檢察長鄭銘謙與林邦樑同為26期，外傳他在廉政署長任內，積極查辦宜蘭縣長林姿妙獲高層賞識而出線。蔡清祥表示，鄭銘謙一、二審資歷完整，歷任雲林、台南地檢署檢察長、法律事務司副司長及廉政署主秘、副署長、署長，不僅行政經歷完備，更是肅貪好手，在廉政署任內更創下2021年台灣清廉印象指數（CPI）歷年最佳成績，都是他獲得賞識的原因。

至於這次新派檢察長，蔡清祥回應，他對於人事作業一貫秉持公正、公開、透明、無私的態度，完全尊重這個月14日檢審會提出的入圍人選，從中審慎考量。至於他的考量點，包括專業、溝通協調能力，同時在兼顧各地特性和打破地域觀念下，將檢察長人事年輕化以帶來人才流動。

蔡清祥 廉政署 邢泰釗

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