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來不及阻止悲劇！嘉義家暴凶殺 妻首度通報社工剛訪視完

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡／嘉義即時報導

嘉義水上鄉南鄉村牛稠埔今晨驚傳父親持25公分水果刀砍殺妻兒自伐，造成3死1傷重大命案。縣社會局周一17日首次接獲林妻通報家暴案，前天社工剛訪視關懷，仍來不及阻止悲劇發生。

地方人士表示，林妻近日疑遭家暴身上有傷，通報家暴，吳男上周五被林妻趕出家門，也有向校方提到不要讓吳男接送小孩；今凌晨吳男返家遭鎖住家門外，情緒激動，以工作梯爬上房間2樓房間陽台，與妻爆口角，3點多傳訊給父親要帶走孩子後，持刀砍殺妻兒左頸，隨後自伐砍左頸割腕，墜樓於住家大門外亡。

據了解，吳男與林女近期鬧離婚，昨天吳男還有帶8歲小兒子上課，且小兒子有特別習慣，到學校前一定要到三和分隊旁土地公廟拜拜，才肯入校，昨天校長巧遇與吳男，交談過程正常，僅說拜完要快去工作，無異狀。

縣社會局指出，這對夫妻日前因言語衝突，其妻有肢體受傷，近日首次通報家暴，因過去未有通報史或脆弱家庭服務，社工人員周一速訪視瞭解，提供安全計畫、暴力防治教育及保護令申請等，但評估後，其妻未提出保護令申請。

嘉義水上鄉今晨驚傳父親家暴凶殺，砍殺妻兒自伐3死1傷重大命案。記者呂慧瑜／攝影
嘉義水上鄉今晨驚傳父親家暴凶殺，砍殺妻兒自伐3死1傷重大命案。記者呂慧瑜／攝影

家暴 房間 兒子

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