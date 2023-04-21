義大利富商跨海和空姐爭親權 女童確定寒暑假不用去義國和爸爸生活

詹姓空姐與義大利商人爭奪8歲女兒親權案，女童確定寒暑假不用被父親帶回義大利。示意圖／ingimage

義大利籍商人跨海和空姐爭奪女兒親權，女童寫信給蔡英文總統「我想留在台灣」，憲法法庭認為終局裁定未考量女童意見等，首度裁判憲法審查判決違憲；台北地方法院去年裁定女童平時應透過視訊與父親會面，寒暑假赴義大利與父親一起生活各10天、30天，空姐提抗告，最高法院裁定女童應以視訊和父親會面確定，另確定廢棄寒暑假赴義大利生活部分。

義大利商人2014年與空姐交往、未婚生下一女，兩人2017年分居並約定共同監護；男方以探望祖母為由，5年前年帶女兒回義大利，空姐2019年到義大利探視女兒，未經男方同意擅自將女兒帶回台灣。

女童親權案件仍在台北地院更審審理中，而北院去年認為女童和父親多年無法維繫關係，視訊也不順利，且雙方因國際父母強奪子女而互不信任，使女童喪失雙重國籍的語言文化優勢，也造成女兒有與國際父母分離及被拐帶的創傷經驗，裁定在親權案件確定之前，女童每周一應透過視訊和父親會面交往，寒暑假期間，父親能接女兒外出、出境同住10天及30天。

空姐和女兒不服裁定，提抗告並聲請停止執行，最高法院今年初裁准停止執行，讓女童留在台灣過年；再者，最高法院審酌後，裁定維持平日、寒暑假為同住期間，女童應每周和父親視訊一次確定；至於寒暑假父親能帶女童外出、出境同住部分，被最高法院廢棄確定，因原裁定是依職權暫時處分，非當事人聲請，故未發回重裁，等於確認女童寒暑假不用被父親帶回義大利。