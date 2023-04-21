快訊

庭上哽咽博同情無效！安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

富比世2023台灣富豪榜！富邦蔡明忠兄弟居首 郭董第六

水淹小腿肚、沖走學生…台中暴雨慘況背後的氣候異象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐保、疫苗特權案後 禾馨集團營運長酒測值超標又遭逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

禾馨醫療集團營運長林思宏去年因涉詐保案遭起訴，另捲入替無資格者65人優先施打疫苗，同樣遭起訴，近日又酒駕遭逮，酒測值達每公升0.62毫克，警方依公共危險罪嫌送辦後，士林地檢署偵結向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，林思宏4月10日凌晨在台北市信義區一家餐酒館與友飲宴後，駕駛汽車行經麥帥二橋遭遇員警攔查，車內飄出酒味，員警施予酒測，確認林酒測值達每公升0.62毫克，當場將其逮捕，依公共危險罪嫌送辦。

林思宏坦承犯行，檢方複訊檢視車籍資料、警方提供的酒測資料等，認林思宏犯公共危險罪，向士林地院聲請簡易判決處刑。

林思宏去年因涉詐保千萬遭起訴，又被控前年接受毆打立委高嘉瑜的林秉樞請託，指示旗下診所行政助理預留疫苗接種名額，診所藥師提醒林思宏部分施打對象並非醫事人員，林思宏回應「沒關係」，檢方認為林思宏明知施打對象不是優先施打疫苗對象，卻同意特權讓林秉樞親友優先施打疫苗，依偽造文書罪嫌起訴。

禾馨醫療集團營運長林思宏，近日酒駕遭逮。記者曾吉松／攝影
禾馨醫療集團營運長林思宏，近日酒駕遭逮。記者曾吉松／攝影

疫苗 酒測 林秉樞

延伸閱讀

公費流感疫苗採購結果出爐！4廠商得標、國光占50%

COVID-19疫情趨緩 專家建議「2類人」持續接種疫苗

談疫苗、防疫成績 于美人：若堅持台灣價值走不出去沒必要修正？

美FDA提新冠接種最新建議 王必勝：會參考

相關新聞

義大利富商跨海和空姐爭親權 女童確定寒暑假不用去義國和爸爸生活

義大利籍商人跨海和空姐爭奪女兒親權，女童寫信給蔡英文總統「我想留在台灣」，憲法法庭認為終局裁定未考量女童意見等，首度裁判...

詐保、疫苗特權案後 禾馨集團營運長酒測值超標又遭逮

禾馨醫療集團營運長林思宏去年因涉詐保案遭起訴，另捲入替無資格者65人優先施打疫苗，同樣遭起訴，近日又酒駕遭逮，酒測值達每...

喝茫當自己家…派出所警員全裸站值班台 八德分局回應了

桃園市八德警分局昨天爆出某派出所有遛鳥俠，消息一出，引發眾多網友譁然；據悉，該名遛鳥俠是派出所基層幹部，前一天參加餐敘喝...

來不及阻止悲劇！嘉義家暴凶殺 妻首度通報社工剛訪視完

嘉義水上鄉南鄉村牛稠埔今晨驚傳父親持25公分水果刀砍殺妻兒自伐，造成3死1傷重大命案。縣社會局周一17日首次接獲林妻通報...

女檢不正訊問還罵律師白目遭罰10月薪聲請裁判 憲法審查碰壁

新北地檢署檢察官顏汝羽不正訊問被告，還上網罵律師「白目」，被檢察官評鑑委員會移送懲戒法院，職務法庭判顏汝羽罰款現職月俸總...

檢察長人事異動 北檢林邦樑調最高檢、南檢葉淑文調台南高分檢

法務部今公布新派檢察長及調動名單，執掌「天下第一檢」的現任北檢檢察長林邦樑，盛傳因偵辦高虹安詐領助理費案不力，遭拔權調往...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦