詐保、疫苗特權案後 禾馨集團營運長酒測值超標又遭逮

禾馨醫療集團營運長林思宏去年因涉詐保案遭起訴，另捲入替無資格者65人優先施打疫苗，同樣遭起訴，近日又酒駕遭逮，酒測值達每公升0.62毫克，警方依公共危險罪嫌送辦後，士林地檢署偵結向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，林思宏4月10日凌晨在台北市信義區一家餐酒館與友飲宴後，駕駛汽車行經麥帥二橋遭遇員警攔查，車內飄出酒味，員警施予酒測，確認林酒測值達每公升0.62毫克，當場將其逮捕，依公共危險罪嫌送辦。

林思宏坦承犯行，檢方複訊檢視車籍資料、警方提供的酒測資料等，認林思宏犯公共危險罪，向士林地院聲請簡易判決處刑。