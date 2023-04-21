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詐保、疫苗特權案後 禾馨集團營運長酒測值超標又遭逮
禾馨醫療集團營運長林思宏去年因涉詐保案遭起訴，另捲入替無資格者65人優先施打疫苗，同樣遭起訴，近日又酒駕遭逮，酒測值達每公升0.62毫克，警方依公共危險罪嫌送辦後，士林地檢署偵結向法院聲請簡易判決處刑。
檢警調查，林思宏4月10日凌晨在台北市信義區一家餐酒館與友飲宴後，駕駛汽車行經麥帥二橋遭遇員警攔查，車內飄出酒味，員警施予酒測，確認林酒測值達每公升0.62毫克，當場將其逮捕，依公共危險罪嫌送辦。
林思宏坦承犯行，檢方複訊檢視車籍資料、警方提供的酒測資料等，認林思宏犯公共危險罪，向士林地院聲請簡易判決處刑。
林思宏去年因涉詐保千萬遭起訴，又被控前年接受毆打立委高嘉瑜的林秉樞請託，指示旗下診所行政助理預留疫苗接種名額，診所藥師提醒林思宏部分施打對象並非醫事人員，林思宏回應「沒關係」，檢方認為林思宏明知施打對象不是優先施打疫苗對象，卻同意特權讓林秉樞親友優先施打疫苗，依偽造文書罪嫌起訴。
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