跨國親權案 最高法院裁定女童寒暑假免赴義大利

詹姓空姐與義大利商人爭奪8歲女兒親權。聯合報系資料照片

台灣詹姓女子與義大利籍藍姓男子為爭取女兒親權興訟，台北地院二審合議庭去年裁定女童寒暑假赴義大利10天、30天，與父親共同生活，詹女提起抗告。最高法院日前裁定廢棄確定。

詹女與藍男爭取女兒監護權案，台北地方法院裁定詹女須交付女童給藍男，詹女不服提起抗告，最高法院去年2月間駁回抗告確定。詹女向憲法法庭聲請終局裁定裁判憲法審查。

憲法法庭認為，最高法院的確定終局裁定關於未成年子女最佳利益判斷，牴觸憲法保障未成年子女人格權及人性尊嚴意旨，判決原裁定應予廢棄，發回最高法院。最高法院去年10月間廢棄原裁定，發回北院更裁。

北院去年11月間裁定，自今年1月起，女童於平日及寒暑假未同住期間可與父親視訊會面1次，並利用寒暑假時入境義大利，與父親及親屬在義大利共同生活各10天、30天。

詹女不服提起抗告，並聲請停止執行。最高法院日前裁定，仍然維持女童平日及寒暑假未同住期間可與父親視訊會面1次的部分，但寒暑假與父親於義大利共同生活各10天、30天部分，裁定廢棄確定。女童不必於寒暑假前往義大利與父親生活。