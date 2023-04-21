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檢察長人事異動 北檢林邦樑調最高檢、南檢葉淑文調台南高分檢
法務部今公布新派檢察長及調動名單，執掌「天下第一檢」的現任北檢檢察長林邦樑，盛傳因偵辦高虹安詐領助理費案不力，遭拔權調往最高檢擔任檢察官。而近來堪稱「發爐」的現任台南地檢署檢察長葉淑文，也被調離第一線地檢，轉往台南高分檢擔任主任檢察官，得以暫時調養身心。
但隨著法務部常務次長林錦村派任台中高分檢檢察長，主秘顏迺偉接士林地檢署檢察長，竹檢張介欽接中檢，法務部常次、主秘、士檢、中檢、彰檢現任檢察長繆卓然、郭永發、洪家原等人，未來都可能調任司法行政職。
這次檢察長調動不僅連棟已經空出來的法務部常次、主秘等職，行政執行署長林慶宗屆齡65歲也將回任檢察系統等職，再加上國兩司、保護司司長也出缺，因此繆卓然、郭永發、洪家原若轉調司法行政職，將造成法務部一級主管很大一波的連動，但此部分派免權除部長蔡清祥意願外，還需行政院派免，因此尚待報院核定。
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