喝茫當自己家…派出所警員全裸站值班台 八德分局回應了

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喝茫多當自己家...派出所警員全裸站值班台 八德分局回應了

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聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

八德分局某巡佐遭爆全裸在派出所閒晃，經內部調查是酒後脫序，已被記過懲處並調離現職（示意圖）。本報資料照片
八德分局某巡佐遭爆全裸在派出所閒晃，經內部調查是酒後脫序，已被記過懲處並調離現職（示意圖）。本報資料照片

桃園市八德警分局昨天爆出某派出所有遛鳥俠，消息一出，引發眾多網友譁然；據悉，該名遛鳥俠是派出所基層幹部，前一天參加餐敘喝多酒醉，才會做出脫序行為；八德警分局今天表示，該名員警已記過調離現職，並要求其他員警不得有類似行為。

臉書粉絲團「靠北police」昨天下午有匿名投書，內容指「八德某派出所幹部在值班台公然裸體」，且明確指出時間是4月15日凌晨，要求督察單位好好查處；眾多網友知悉，紛紛留言「沒圖沒真相」、「怎麼桃園的分局都那麼好玩」等語。另外，有人疑似知道遛鳥俠身分，留言稱「他的習慣都沒變」，指過去也有類似情事，弄到員警宿舍滿地屎尿。

據悉，該名員警是八德分局某派出所巡佐，因14日晚間參加餐敘喝多酒醉，被扶回派出所休息，後來疑似身上沾染穢物脫光衣服，迷糊間想上廁所但走到派出所辦公室，演變鬧劇。

八德分局表示，該名巡佐當時是在所長室休息，因為酒醉以為自己在家，才會把全身衣物褪去，已記過一次並調離現職，分局長也要求其他員警不得再有類似脫序行為發生，否則將做最嚴厲懲處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園 幹部

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