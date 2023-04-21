男雨天飆速打滑撞車致20歲女友人四肢全癱 無罪逆轉二審判1年

彰化楊姓男子載20歲劉姓女友人，明知下雨卻飆到時速109公里打滑撞上紅綠燈，害劉頸椎骨折四肢癱瘓，彰化地院一審卻以楊沒坦承，僅劉單一指述為由判楊無罪；台中高分院二審再參酌監視器、車禍鑑定認為有因果關係，撤銷改依過失致重傷罪判楊1年，可上訴。

檢方起訴指出，楊男2021年3月10日開車載劉姓、吳姓2名朋友行經彰化花壇中山路，靠近花南路交岔口時卻未注意當時下雨地面溼滑，仍貿然超速造成失控撞上紅綠燈桿，結果坐在右前座的劉女遭重擊，頸椎第4、5、6節骨折四肢癱瘓，認為楊涉犯過失致重傷罪嫌。

彰化地院一審時，楊男表示，車禍他昏倒、腦震盪，沒有印象如何發生，醒來就在醫院，從監視器看可能天雨打滑，或後方貨車撞到才失控。

彰院查，楊在警詢及偵查時警方問他「從監視器看，疑似車速過快、天雨打滑撞上，你是否清楚、有無意見？」楊表示清楚沒意見，另檢察事務官問「你在警局表示車速過快、天雨打滑，是否屬實？」楊也說是。

彰院認為，楊沒描述車禍過程，車速過快、打滑是警員所述，檢事官也是根據警員問題再次提訊，是否可認定楊坦承已有可疑，楊在審理也僅提到，下大雨車子打滑，車速不記得，且他車禍無法即時言談，半年後才到警局做筆錄，可見他不記得經過，沒坦承車速過快。

被害的劉女雖證稱楊開太快才打滑，但彰院認為，劉女指述是遲至車禍發生1年5個月後的陳述，時隔已久未描述細節，另加上其餘監視器影像，認為僅有劉女單一指述，判楊無罪。

檢方不服上訴，主張楊在警詢、偵查均坦承，也有監視器影像可佐；台中高分院審理時，楊男坦承不諱，與劉女指證相符，現場速限70公里，經道路交通事故調查報告推估楊當時車速高達109.86公里，車禍鑑定也認為是楊超速失控導致。