法務部今公布新任檢察長名單 前檢察長陳宏達：再度印證歷史汙名

高檢署主任檢察官陳宏達。圖／聯合報系資料照片

法務部今公布新任檢察長名單，其中台北地檢署檢察長林邦樑調任最高檢察署檢察官，職缺由金門高分檢檢察長鄭銘謙接掌，法務部主任秘書顏迺偉接任士林地檢署檢察長，法務部常務次長林錦村出任台中高分檢檢察長；名單出爐，台灣高等檢察署主任檢察官陳宏達再度提出建言，認為知人善任是領導者的一門學問，擺脫影武者的干預更是法務部長官必修的學分。

陳宏達以「我愛凱撒，我更愛羅馬—堅持捍衛司法獨立核心價值」為題，認為他日前向檢察官人事審議委員會提建言，希望排除五日京兆、倖進之士，不容政治力透過人事遷調影響個案偵辦，堅持捍衛司法獨立核心價值，但此次檢察長人事異動，再度印記歷史汙名，他深感遺憾及痛心。

他說，法務部過去即涉及多起「秋後算帳」前例，例如把查黑中心起訴案件的帳，算在風評極佳的高檢署前檢察長謝文定身上，突襲性調職等，這些年濫用人事權，將檢察首長任意遷調事例，更是罄竹難書，包括將時任高雄地檢署檢察長邢泰釗發配外島高分檢、時任北檢蔡檢察長冷凍到司法研習單位，明升暗降。

陳宏達指出，據報載上一任北檢檢察長周章欽，也因查辦立委收賄案遭到「政治高層」忌憚，「調升」最高檢檢察官，現任檢察長林邦樑亦然，任期均甚短，真正原因有待法務部對外說明清楚，以昭公信；法務部主事者欠缺對「司法獨立」的尊重，經常落入政治力操弄個案的口實。

他認為，檢察長人事異動，值得社會大眾高度的關注，看清楚其中蹊蹺違常，杜絕濫權，才能確保司法公信力。「司法獨立」並非憲法寫在條文純粹「擺飾」用的，政治權力必須學習尊重，不要以各種手法妄加蹂躪。

陳宏達認為，林邦樑深獲同仁愛戴，短短任期即予調離現職，難杜攸攸之口，希望此類歹戲不要一再重演，掌權者應知所節制、適可而止，以司法獨立為念，還給檢察體系一個純淨的辦案空間。

他說，檢察體系信任度及士氣空前低落，司法同仁案牘勞形諸多問題亟待解決，主事者不但不思勵精圖治、疏減訟源、減輕同仁過勞負荷，全心投入司法改革、積極打詐掃黑，提出具代表性的政策牛肉，盡速通過「妨害司法公正罪」，擺脫外界疑慮及醬缸陋習；反而，汲汲酬庸心腹，繼續打壓異己，凌駕法律專業，隳敗國家名器，長此以往，有如溫水煮青蛙，檢察官的「司法屬性」將消失殆盡、蕩然無存，實愧對堅守崗位、兢兢業業、任勞任怨的檢察同仁。