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嗆「大姨媽來」沒事 罵人「綠茶婊」被依公然侮辱判罰3千
林姓男子與一名女子發生口角爭執，辱罵對方「你真的很假掰，人家說的綠茶婊就是在說你這種人」、「大姨媽來就回家啊」等語，法官認為前者有貶損之意，但後者「大姨媽」一詞為月經俗稱，不構成貶損，依公然侮辱罪判罰林男3千元。
基隆地院判決書指出，林男去年4月20日上午，在基隆一處不特定多數人得共見聞處所前，因故與一名女子發生爭執，當場對她侮辱出言稱：「靠北（閩南語）」、「你真的很假掰（閩南語），人家說的綠茶婊（婊）就是在說你這種人」等語，足以貶損鄭女的人格及社會評價。
林男另坦承有對女子說，「大姨媽來就回家啊！」等語，法官認為，「大姨媽」一詞為月經的俗稱，通常意指因月經來導致情緒易受波動的意思，難以認定有何貶損人格及社會評價的意思。
法官說，林男遇事不知理性處理，輕率以言詞貶損鄭女的人格及社會評價，犯後坦承犯行，仍未與告訴人達成和解賠償所受損害。
法界入士指出，「綠茶婊」是網路用詞，對女性有貶損之意，常在網路及戲據中用來指涉及批評女子的用詞，通常指意指外貌清純、楚楚可憐（綠茶），實則道德感低落、性情放蕩（婊）女子。
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