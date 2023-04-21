檢察長人事異動 鄭銘謙接「天下第一檢」、鍾和憲接南檢當救火隊

金門高分檢檢察長鄭銘謙接任地檢龍頭北檢檢察長。記者邵心杰／翻攝

法務部今召開檢審會確認檢察長異動名單，其中「天下第一檢」台北地檢署，由現任金門高分檢檢察長鄭銘謙接任，近來矚目案件集於一身，熱到發燙的台南地檢署，則由橋頭地檢署檢察長鍾和憲接任。為推動檢察長年輕化，這次候選名單中期別最低的首派檢察長，則為司法官39期的國安局政風處主任周士榆，接任金門地檢署，38期的台中地檢署前襄閱謝謂誠，也首度獲派連江地檢署檢察長。

其它首派檢察長，還包括33期的法務部駐主秘顏迺偉接士林地檢署，36期的司法官學院教務組長柯宜汾接台東地檢署，37期曾任北檢襄閱和高檢書記官長的法務部保護司副司長陳佳秀接澎湖地檢署。

司法官26期的鄭銘謙，中興大學法律系畢，曾任雲林、台南地檢署檢察長、台高檢檢察官及高雄、台南高分檢檢察官、法務部法律事務司副司長、廉政署署長，辦案經驗豐富，資歷完整，如今再上一層接任地檢龍頭北檢檢察長。

至於原本接任北檢呼聲也很高的法務部常務次長林錦村，雖然歷任台南、屏東、花蓮地檢署檢察長，及法務部檢察司司長、高檢署檢察官、北檢襄閱主任檢察官、及廉政署主秘，歷練不遑多讓，但因比鄭銘謙小2期，這次接任台中高分檢檢察長，未來依然可期。

檢審會通過新派及調動檢察長名單如下：

1.台中高分檢檢察長林錦村

2.金門高分檢檢察長毛有增

3.台北地檢署檢察長鄭銘謙

4.士林地檢署檢察長顏迺偉

5.新北地檢署檢察長余麗貞

6.新竹地檢署檢察長張云綺

7.苗栗地檢署檢察長蔡宗熙

8.台中地檢署檢察長張介欽

9.彰化地檢署檢察長張曉雯

10.南投地檢署檢察長黃元冠

11.雲林地檢署檢察長戴文亮

12.嘉義地檢署檢察長陳松吉

13.台南地檢署檢察長鍾和憲

14.橋頭地檢署檢察長張春暉

15.台東地檢署檢察長柯宜汾

16.花蓮地檢署檢察長郭景東

17.宜蘭地檢署檢察長黃智勇

18.基隆地檢署檢察長李嘉明

19.澎湖地檢署檢察長陳佳秀

20.金門地檢署檢察長周士榆

21.連江地檢署檢察長謝謂誠