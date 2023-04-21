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蘇偉碩遭控職場霸凌質疑相關法規違憲 憲法法庭不受理

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

精神科醫師蘇偉碩任職高雄榮總台南分院期間，二度通報劉姓醫師對他有言語、心理暴力，醫院職場霸凌申訴案評議委員會審議後決議職場霸凌申訴不成立；黃姓護理長控蘇職場霸凌，申評會則決議申訴成立。蘇就兩事件分別提復審，保訓會決定不受理，他提行政訴訟也敗訴，聲請法規範及裁判憲法審查；憲法法庭認為敘述不清，不受理。

蘇偉碩原為高榮台南分院精神科師（三）級醫師，2020年7月1日辭職。

2019年9月16、24日，蘇兩度向醫院通報精神科劉姓前主任在同年8月22日、9月20日對他有言語和心理暴力，院方在同年11月19日召開申評會審議蘇通報的這兩個案子後，決議職場霸凌申訴不成立。蘇不服，提起復審，保訓會2020年5月19日決定不受理。

另外，前精神科病房黃姓護理長在2019年11月11日則向醫院人事室遞交職場霸凌申訴書，主張蘇偉碩在同年4月18日醫院召開的醫學倫理委員會會議後，言語霸凌她，申評會在2019年12月5日決議職場霸凌申訴成立。蘇提復審，保訓會2020年5月19日決定不受理。蘇提告，要求撤銷醫院兩事件發給他的函與保訓會復審決定。

高榮台南分院表示，函復內容並非行政處分，只是內部管理措施，蘇偉碩提復審就已經於法不合，他不服保訓會不受理復審決定，又提行政訴訟，也不合法。院方也表示，這兩只函並不是報復蘇先前揭發前精神科主任弊端。

醫院指出，黃姓護理長多次鼓勵、勸導其他護理師們虛心學習，希望精神科病房醫護關係和諧、有信任感，但蘇多次用恐嚇言語、激烈手段（如私自調閱病房錄影帶）恫嚇護理師、護工和工友，同仁們擔心不知何時會遭蘇不實檢舉告發，紛紛求去。黃姓護理長不停居中協調，卻承受莫大壓力，身體出現警訊，2019年4月18日因遭蘇公然用威脅語氣數落、指責，情緒波動過大「直接送急診室治療」。

高雄高等行政法院認為機關就職場霸凌的認定只是內部管理措施，職場霸凌的認定不具行政處分性質，蘇不得提起撤銷訴訟。因起訴程序不合法，高高行認為無須論究雙方對申訴案內容的實體主張和舉證，裁定原告之訴駁回。蘇抗告最高行政法院，去年7月遭駁。

蘇偉碩主張最高行、高高行的裁定，以及適用的行政訴訟法第125條、保訓會的函釋及人事行政行為一覽表有違憲疑義，聲請法規範及裁判憲法審查。

憲法法庭第二審查庭認為，法規範部分，蘇只是爭執法院的認事用法，沒有具體指摘規定、函釋、一覽表哪裡違憲；裁判憲法審查部分，也沒客觀敘明確定終局裁定所持的見解有何牴觸憲法之處，聲請要件不備，一致決裁定不受理。

精神科醫師蘇偉碩聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭認為他僅是爭執法院認事用法、沒客觀敘明終局裁定的見解如何牴觸憲法，聲請要件不備，裁定不受理。圖／聯合報系資料照
精神科醫師蘇偉碩聲請法規範及裁判憲法審查，憲法法庭認為他僅是爭執法院認事用法、沒客觀敘明終局裁定的見解如何牴觸憲法，聲請要件不備，裁定不受理。圖／聯合報系資料照

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