法務部公布新任檢察長名單 鄭銘謙將掌北檢

前台南市經發局長陳凱凌曾經是民進黨青年從政的典範，自己是「根正苗紅」的台大城鄉所碩士，還有師大法學博士學位，既有工程背景，更具政治理論基礎。陳凱凌亮眼處還不僅於此，他還擔任過台北市議員王世堅的助理，做過前立委段宜康的助理，兼具地方議會和國會的政治經驗，跟著高雄市長陳其邁踏進了高雄市政府當機要，從此平步青雲，歷任五個縣市的局處長，差點還變成黃偉哲的副市長考慮人選，這麼「優秀」的「救火隊」能臣，曾經是民進黨青年從政的偶像。

2023-04-21 05:50