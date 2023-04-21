法務部公布新任檢察長名單 鄭銘謙將掌北檢
法務部今天公布新任檢察長名單，北檢檢察長將由福建高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭銘謙出任，台南地檢署檢察長將由橋頭地檢署檢察長鍾和憲出任，名單將送進檢審會徵詢意見。
新任的高分檢檢察長名單包括台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村、金門高分檢檢察長毛有增。
地檢署部分，北檢現任檢察長林邦樑調任最高檢察署檢察官，由鄭銘謙接任，南檢現任檢察長葉淑文調任台南高分檢主任檢察官，由鍾和憲接任；其餘新任的檢察長名單包括士林地檢署檢察長顏迺偉、新北地檢署檢察長余麗貞、新竹地檢署檢察長張云綺、苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、台中地檢署檢察長張介欽。
新任的檢察長名單還包括彰化地檢署檢察長張曉雯、南投地檢署檢察長黃元冠、雲林地檢署檢察長戴文亮、嘉義地檢署檢察長陳松吉、橋頭地檢署檢察長張春暉、台東地檢署檢察長柯宜汾、花蓮地檢署檢察長郭景東、宜蘭地檢署檢察長黃智勇、基隆地檢署檢察長李嘉明、澎湖地檢署檢察長陳佳秀、金門地檢署檢察長周士榆、連江地檢署檢察長謝謂誠。
因應法務部行政執行署署長林慶宗將於今年8月回任一審；台中高分檢檢察長張清雲將於今年10月退休，今年共有6名檢察長缺額，檢審會日前提出12人的建議人選，供法務部長蔡清祥從中圈選出任檢察長的包括林錦村、顏迺偉、柯宜汾、陳佳秀、周士榆、謝謂誠等6人。今天公布新任檢察長名單。
法務部檢察官人事審議委員會今天上午將開會，討論法務部長圈選及通盤連動檢察長人事案。
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