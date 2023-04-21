執行署彰化分署大拍賣挖寶 竹山4樓透天厝底價729萬詢問度高

行政執行署彰化分署今年首度聯合大拍賣本月25日登場，分別有9輛車及茶具組、彩繪花瓶10只，另有土地及建物多達23筆，其中2輛因酒駕被查扣幾乎全新機車，及1輛馬自達轎車較為吸睛 ，以及在南投竹山一棟底價729萬元的4樓中古透天厝，詢問度高，彰化分署歡迎民眾前往尋寶。

執行署彰化分署4月25日的拍賣會，動產部分是10時先在花壇車輛保管場舉辦動產集中拍賣，其中拍賣的2輛機車分別是2021年、2022年的山葉牌機車，車主因酒駕遭警察機關查扣，然車況接近全新；另有1輛2014年出廠的1998西西馬自達轎車，還有茶具7組，有陶製茶壺、茶杯、錫罐、茶倉等多種品茗器具。

此外，彰化分署還受理彰化地檢署囑託變價沒收物彩繪花瓶10只，這批花瓶高度約70至110公分、寬度約30至40公分不等，瓶身分別印有山水畫、駿馬、花卉等圖案，此次分6組拍賣，彰化分署歡迎喜愛收藏藝術品的民眾前往挖寶。

至於不動產拍賣是當天下午3時在彰化分署4樓拍賣室集中拍賣，其中，位在南投縣竹山鎮的一棟4層樓中古透天厝是此次最受矚目物件，彰化分署表示，此屋靠近國稅局、鎮公所、衛生所、學校，生活機能便利，目前出租第三人使用中，這次是第二次拍賣，底價729萬元，公告後詢問度頗高。