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北市水利處副工程司涉貪 法院裁准羈押禁見

中央社／ 台北20日電

北市工務局水利工程處方姓副工程司涉嫌貪污包庇廠商驗收不實，台北地檢署昨天約談方男等人後，今天下午向法院聲押禁見方男。台北地院晚間裁准。

台北地方法院裁定指出，方男雖否認犯行，但是依他的供述、羈押聲請書所載各項證據及卷附證據資料，足認他涉犯貪污治罪條例且犯罪嫌疑重大，且有事實足認有串供、逃亡之虞，以及有滅證之行為，而有羈押原因，並有羈押必要，因此裁定羈押禁見。

此外，同案被告葛姓廠商，也遭檢方聲請羈押禁見，北院法官訊問後，裁准羈押禁見。

全案緣於，檢調接獲檢舉，指方姓副工程司、台北市高灘地機電管理站郭姓站長於民國110年至111年間承辦多件標案，涉嫌包庇葛姓廠商不實履約、浮報工程款、驗收不實、未按規定施工等，方男等人涉犯貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物、圖利、偽造文書等罪。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調處，兵分多路搜索方男的辦公室、住處等地，並約談方男、郭男及葛男等人。

檢察官今天凌晨諭令郭男新台幣50萬元交保，並聲押禁見葛男。

方男今天下午移送北檢複訊後，檢察官認定方男犯嫌重大等，向台北地院聲押禁見方男。

台北市水利處昨天發出聲明指出，全力配合提供調查案情所需相關資料，針對受調查案件，其中3案為已結束履約結案，將再全面清查相關履約過程資料，若發現確有涉及履約不實情形，將依採購法相關規定追究責任。

另1案為尚在履約中案件，也將依契約約定嚴格把關，以確保履約成果符合契約要求。

北市 貪污 檢察官

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