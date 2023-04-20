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彰化縣議員當選人施嘉華涉賄羈押5個月 今晚無保釋回

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣去年五合一選舉，彰化縣議員第三選區施嘉華和父親施復利用贊助文宣品的名義變相提供等值現金，被檢舉賄選，彰化地方法院羈押禁見5個月，今天晚上約8點無保釋回。他的委任律師廖國竣表示，法院認為已無羈押的原因及必要，今天審理結束後，當庭無保釋放。

施嘉華和父親施復興在去年大選前3天（11月23日）被捕，檢方訊後向法院聲請羈押禁見獲准，今年1月18日依選罷法起訴，法院召開續押庭時，施復興父子仍否認犯案，法官認為2人有足以湮滅證據與勾串之虞的影響力，因此裁定續押禁見並禁止通信。

施嘉華的委任律師環海法律事務所所長律師廖國竣表示，去年五合一選舉，施嘉華為當時村長、鄉代的候選人代訂競選文宣用品，且代訂文宣品的款項都已收迄，僅部分尚未支付，並未涉及賄選，檢方僅憑候選人尚未支付就主張施嘉華有行賄之疑，顯屬無稽。

廖國竣又表示，所有被偵查的候選人均陳述施嘉華並未要求協助代訂文宣品，應投票給他作為回報，難認有何行求、期約的事實，應為施嘉華作無罪之判決，法院認為施嘉華已無羈押原因亦無羈押必要，今日審理結束後當庭無保釋放。

2018年施嘉華參選縣議員，和妻子、曾任線西鄉代會主席的父親施復興發放走路工，施嘉華被判處有期徒刑2年、緩刑5年確定，被提起當選無效之訴確定，就職1年被解職。施嘉華去年再度登記競選，遭檢舉賄選後，PO圖文「問心無愧，請勿未審先判，搶救」，雖以7030票當選，因羈押禁見到現在還沒宣示就職。

彰化縣議員當選人施嘉華今晚被彰化地方法院裁定無保釋回。圖轉載自施嘉華臉書
彰化縣議員當選人施嘉華今晚被彰化地方法院裁定無保釋回。圖轉載自施嘉華臉書

賄選 律師 彰化 選罷法 當選無效

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