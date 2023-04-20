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北市高灘地機電弊案 副工程司、廠商2人都羈押

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

台北市政府工務局水利工程處高灘地機電管理站副工程司方龍乾，被檢舉2021年起4度在標案開口合約中包庇詠灃公司負責人葛震洋浮報工程款，檢調昨天發動搜索、約談，今天貪汙詐取財物等罪對方、葛聲押禁見，法官開庭後、晚間已先後都裁准。

裁定說，方龍乾、葛震洋雖否認犯行，但依其供述、羈押聲請書各項證據，葛涉犯貪污治罪條例犯罪嫌疑重大，有相當理由及事實認為有串證虞，有羈押原因、必要，裁定羈禁見押，並禁止接見、通信。

檢調接獲檢舉指出，方龍乾的主要業務為協助河濱公園水電維護、機電工程設計監造及水門維護、保養等，卻涉嫌與葛震洋簽訂開口合約，包庇協助葛不實履約、浮報工程款及驗收不實等，被懷疑在4個標案中收賄

檢調昨天兵分6路搜索、約談，除方龍乾、郭耀崇2名公務員涉案外，繼續清查是否有其他公務員為共犯。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影

公務員 收賄 水電

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