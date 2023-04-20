屏縣長選舉訴訟兩方律師唇槍舌戰 法官多次提醒「別吵了」

國民黨蘇清泉去年以1萬多票差距落選屏東縣長，蘇清泉對開票過程疑點重重，向屏東地方法院提起選舉無效、當選無效，法院今下午繼續開準備程序庭，釐清雙方爭點，蘇清泉委任律師張靜、與屏東縣選委會委任律師湯瑞科，兩人在法庭上唇槍舌戰，法官陳怡先今多次提醒，不要吵架了。

今準備程序庭，法官先確認原告蘇清泉這方提出爭議選票的認定，蘇這方根據選舉人名冊閱覽後，認為有爭議的包括，按指印未核章616張、橫跨3欄位簽名、沒有姓名或姓名不符、簽名不符合等，共2335張爭議票，逐一詢問兩造說法。

接著問到421投開票所選票，有四名證人稱未領到選票，但選舉人名冊有領票用印，選委會這方認為有領到選票。但驗票時，卻出現用餘票有4張空白情況等，蘇清泉委任律師張靜說，這有兩種情況，開票當天事先準備，或事後塞進去，有作票。這時選委會委任律師湯瑞科回，「這是胡說八道，誣告選務人員」。

雙方你來我往唇槍舌戰，法官提醒不要動氣、不要吵架。周春米委任律師說，對方描述內容是無端、過度的臆測，片面說詞指控作票不合理。選委會律師湯瑞科說，原告提起訴訟，原告負有舉證責任的義務，原告在沒有證據的情形下舉證是一種臆測，被告描述的就是一種可能性。

開庭尾聲，法官陳怡先嚴正跟原告蘇清泉說，請原告方的訴狀、證物整理好，不要再開庭當天才提訴狀，請依規定時間內提出，這些都沒做到。她也舉台北市長選舉丁守中驗票、高雄市陳菊驗票，他們都在驗票後7天後就提書狀，但你們直到今天才提供。（屏東縣長選舉驗票是3月25日）

法官陳怡先說，3月31日當天要求在當天下午4點前提出，書記官等到傍晚6點都沒等到，結果卻到晚間9點才遞出，是要讓法官、書記官等到晚間10點嗎？另外確認庭期時，請大家配合，「書記官喬庭期時感到很卑微」，請律師尊重法院訂的庭期。

蘇清泉的委任律師吳秋麗則向法官說，「我整理這些書狀都整理到快生病了」、「沒偷懶」。法官則說，我沒有說你們偷懶，「我等你們資料等了三周，但拿到是什麼？」

今準備程序庭開2小時，訂4月24日上午9點半準備程序庭終結，並訂5月8日上午9點半言詞辯論庭。法官仍提醒蘇這方，訴狀不要再當天才提出，會讓她沒時間整理。