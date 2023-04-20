用「M化車」辦詐欺案判無罪 法務部：擬在組織犯罪條例訂專款

法務部今天針對「法院判決認定M化車蒐證無證據能力」相關新聞報導表示，已深究判決無罪理由，並就科技偵查提出因應對策，擬在組織犯罪防制條例中增訂「M化車條款」，使執法人員得以依法定使用M化車進行案件偵查。

法務部說，法院認定警方以M化車蒐證及其他蒐證資料，據以聲請執行搜索，其合法搜索所得的證據均有證據能力；依法院新聞稿，警方搜索、扣押所得的證據「與M化車之連結相對薄弱」，應認定警方合法搜索所得證據有證據能力。

法務部說，依高院新聞稿認定案子無罪的理由，主要是因卷內通聯紀錄僅顯示犯案人頭門號的基地台位置，無法精確特定門號使用人，所以無法認定被告等人受搜索時的所在地址即為犯罪機房，無罪判決實與M化車蒐證有無證據能力無關。

法務部說，M化車屬於偵查方法，研擬於「組織犯罪防制條例」增訂M化車條款，使執法人員得依法定要件及程序使用M化車進行調查，除可利用精確定位追蹤組織集團成員行蹤，也可精確定位被害人的位置，以迅速營救遭控制或囚禁的被害人。

法務部說，將持續推動科技偵查法制化，原研擬的科技偵查法草案已調整為「科技偵查及保障法」，立法方向仍以保障人民基本權為核心為主，並加強法官保留密度，以完善科技偵查法制，兼顧打擊犯罪與人權保障。