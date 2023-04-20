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屏東縣長當選無效訴訟再開庭 蘇清泉質疑爭議票逾2千張

中央社／ 屏東縣20日電

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉提出當選無效及選舉無效訴訟，今天再度開庭，蘇清泉指出，閱覽選舉人名冊後，質疑爭議票逾2000張，也提告刑事訴訟，堅持找出選舉真相。

去年九合一大選，國民黨蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，蘇清泉改提出選舉無效及當選無效訴訟，歷經準備程序庭，合議庭評議不准予勘驗711個投開票所的選舉人名冊，但可閱覽，後也准予勘驗12個投開票所共1萬2343張選票，驗票結果僅10張有爭議，待合議庭認定。

訴訟程序今天下午2時30分在屏東地方法院再度開庭，蘇清泉律師團指出，經閱覽選舉人名冊後，認為有爭議包含重複領票、簽名不完整、簽名或印章模糊、領票筆跡相同等因素共1719張，按指印領票未核章616張，共2335張爭議票。

屏東縣選委會委任律師則表示，選罷法本來就有規定可按指印領票，不能單憑指印過多就覺得有可疑之處；周春米委任律師也說，領票行為沒有爭議。

蘇清泉步出法庭接受媒體聯訪回應，才驗12個投開票所，每個投開票所都有問題，指選委會說法「已經分不清楚什麼是違法、什麼是瑕疵」。

蘇清泉指出，依閱覽選舉人名冊發現的事證，3月29日已針對第7、22、421號投開票所共8名選務人員提起違反選罷法、偽造文書等刑事訴訟，陸續整理違法事證中，後續也會提追加告訴。

屏東縣長落選人蘇清泉提出當選無效及選舉無效訴訟，今天再度開庭，蘇清泉指出，閱覽選舉人名冊後，質疑爭議票逾2000張，也提告刑事訴訟，堅持找出選舉真相。蘇清泉（左二）。聯合報系資料照／記者劉星君 攝影
屏東縣長落選人蘇清泉提出當選無效及選舉無效訴訟，今天再度開庭，蘇清泉指出，閱覽選舉人名冊後，質疑爭議票逾2000張，也提告刑事訴訟，堅持找出選舉真相。蘇清泉（左二）。聯合報系資料照／記者劉星君 攝影

蘇清泉 選罷法 當選無效

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