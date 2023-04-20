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找人簽退稱要查賭場…前刑警隊長提早下班搭飛機 涉偽造文書交保30萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市刑警大隊前八隊薛姓隊長，涉嫌遭內部人檢舉、告發偽造文書罪，去年農曆年節搭飛機回澎湖過節，疑似提早半小時離開辦公室，委託同仁協助他簽退。今年4月6日士林地檢署檢察官複訊，諭知薛30萬交保，同案被告張姓偵查佐1萬交保、顏姓小隊長限制住居。

薛姓隊長遭檢舉調查後，已調整職務至北市警局擔任警務正。知情人士指出，薛姓隊長去年2月農曆年間，涉搭飛機要回澎湖過節，購買上午9時的機票，並在8時許離開辦公室，委託同事協助簽退事宜。

警方指出，過年排班人力吃緊，薛當日若不簽退，最重是申誡處分，但找同事代簽，涉嫌刑法偽造文書罪。此案在警界傳開已不是秘密，薛姓隊長遭同仁檢舉、告發台北地檢署，案件移轉士檢。

檢察官依偽造文書罪於本月6日複訊被告3人。薛供稱，當時接獲線報，先行離開「查賭場情資」，才會來不及返回辦公室簽退，依平時的加班時數，他並沒有不法所得。檢察官訊後諭知薛30萬、張姓偵查佐1萬交保、顏姓小隊長限制住居。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

偽造文書 檢察官

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