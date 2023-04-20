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男帶肉品入境遭罰20萬元拒繳 被限制出境急繳清

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

非洲豬瘟疫情仍嚴峻，中央政府宣導勿攜帶肉品入境，一名劉姓男子在3年前搭機返台，被查獲帶了一袋0.16公斤豬肉製品入境，遭裁罰20萬元。劉男提行政救濟敗訴，但他還是不繳錢，法務部行政執行署花蓮分署依法發出限制出境令，劉男才驚覺事態嚴重趕緊繳清罰款，並解除限制出境。

行政執行署花蓮分署表示，設籍台東的52歲劉姓男子，於2020年自澳門搭機返台，在高雄小港機場被海關人員攔下，發現隨身行李有一袋0.16公斤的豬肉製品，包含豬肉煎包及切碎豬肉餅，因劉男自非洲豬瘟列管疫區入境，豬肉品未主動依法申報檢疫，依動物傳染病防治條例裁罰20萬元。

劉男稱是海關人員錯誤引導，才會走免申報的綠色通道，不服裁處提起訴願與行政救濟。訴願遭駁回後，向高雄地方法院提起行政訴訟獲得勝訴，但移送機關上訴至高雄高等行政法院後，維持原處分。

行政救濟確定敗訴後，劉男表示無力繳納，名下也無可供執行的財產。但經執行人員調查，劉男事發前入出境頻繁，因此去年4月發出限制出境處分，直到今年3月劉男因需出國工作，才將罰款20萬1612元全數繳清，這才解除限制出境管制。

花蓮分署表示，非洲豬瘟國際疫情依然嚴峻，近期國境解封，入出國旅客增加，攜帶應檢疫肉類製品的旅客，誠實申報義務是防止非洲豬瘟侵台的必要手段，提醒民眾豬肉製品「入境注意莫再帶，申報棄置保荷包」，避免違法。

根據非洲豬瘟中央災害應變中心表示，截至3月26日止，今年已有134名旅客違規攜帶豬肉產品入境，首罰20萬，再次開罰則高達100萬元。劉男只攜帶0.16公斤入境，就被裁罰20萬元，可說是得不償失。

台東52歲劉姓男子3年前自澳門入境，因攜帶0.16公斤的豬肉煎包及肉餅，遭裁罰新台幣20萬元逾期未繳，遭行政執行署花蓮分署限制出境，日前為出國工作，才將罰款繳清。機場示意圖。記者黃仲明／攝影
台東52歲劉姓男子3年前自澳門入境，因攜帶0.16公斤的豬肉煎包及肉餅，遭裁罰新台幣20萬元逾期未繳，遭行政執行署花蓮分署限制出境，日前為出國工作，才將罰款繳清。機場示意圖。記者黃仲明／攝影
非洲豬瘟疫情仍嚴峻，劉男攜帶肉品入境，被裁罰20萬元，近日才繳清。圖／行政執行署花蓮分署提供
非洲豬瘟疫情仍嚴峻，劉男攜帶肉品入境，被裁罰20萬元，近日才繳清。圖／行政執行署花蓮分署提供
非洲豬瘟疫情仍嚴峻，中央政府宣導勿攜帶肉品入境，一名劉姓男子帶肉品入關被查拒繳罰款，直到被限制出境才繳清。圖為示意圖。圖／本報資料照片
非洲豬瘟疫情仍嚴峻，中央政府宣導勿攜帶肉品入境，一名劉姓男子帶肉品入關被查拒繳罰款，直到被限制出境才繳清。圖為示意圖。圖／本報資料照片

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