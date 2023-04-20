要嫌犯稱「被查獲」…台中警騙績效判1年3月 又猛查刑案資料98次遭起訴

台中第5分局警備隊楊姓警員為增加線上查緝績效，2度誘使通緝犯虛偽陳述遭逮過程，還騙得1支嘉獎，法院依偽造公文書判他1年3月，緩刑4年。期間楊為查詢自己、同事刑案資料，又以「查捕逃犯」名義登入警政署系統，猛查自己、同事刑案資料近百次，檢方再依偽造公文書罪嫌起訴他。

經查，楊男（53歲）2018年1月8日為增加線上查緝犯罪績效，誘使羅姓通緝犯在筆錄中虛偽陳述遭逮過程、時間，又偽簽陳姓同事姓名後呈報。

另外，楊男2021年3月14日下午2點備勤時已受理1名通緝犯自行投案，但楊為增加「執行護童專案」守望勤務線上查獲績效，又以同樣手法誘使該名通緝犯虛偽陳述自己是遭查獲，楊將虛偽內容呈報後，第5分局還給予1支嘉獎。

楊2次偽造文書行為被台中地檢署起訴後，楊和檢察官達成認罪協商，台中地院今年4月依2個行使公務員登載不實公文書罪各判他1年2月、1年2月，應執行1年3月，緩刑4年，命其向公庫支付6萬元。

未料楊員在前案遭偵辦過程，他又為了查詢自己及王姓同事的刑案資料，從2021年7月28日起，就以每日數次、相隔沒幾天一再查詢的頻率，趁著上班時間在第5分局辦公室內假借查詢查緝逃犯用途，登入內政部警政署警政知識聯網的刑案資訊查詢系統。

檢方查出，楊男接連登入系統後，輸入自己及同事身分證字號查詢刑案資料，直至2022年3月26日止，1年內就高達96次，另也查詢王姓同事刑案紀錄2次，而楊男在「查詢用途」登載不實事項，且其電磁紀錄留存警政署電腦記憶體內損害其正確性。

後來經內部人檢舉，警政署再詳加查核發現楊男查詢條件不實，經由第5分局將楊男函送台中地檢署偵辦。

檢方訊時，楊坦承以不實用途登入警政署系統查詢自己、同事的刑案資料，另王姓同事也證稱，楊並沒有取得其同意就擅自查詢，另有警政日誌、電腦資料查詢紀錄等可佐。

檢方認為，楊男明知自己和同事都非警方執行職務對象，不符「查緝查捕逃犯」、「偵辦刑事案件」查詢用途，卻使用公務電腦進入警政署系統，偵結依公務員登載不實準公文書罪嫌起訴他，該法條法定刑為1年以上7年以下有期徒刑。