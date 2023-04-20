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前AV導演圤智雨家門口遭球棒痛毆 桃園男被逮稱：不滿他言行

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

前ＡＶ導演圤智雨在臉書po文指3月17日原本要出門跟最美魚販劉心語開庭，下午2時許卻發現陌生男子開他家信箱，還持球棒襲擊他，大喊「台北不太安全」。士林警方調閱上百支監視器，鎖定犯嫌是住在桃園的許姓男子，日前通知到案，依妨害自由等罪嫌函送法辦。

圤智雨臉書指出，3月17日下午2時許，在延平北路上遛狗準備回家，再趕去高院出庭與「最美魚販劉心語」訴訟，在家門口發現陌生男子看家裡信箱，並遭陌生男子持球棒攻擊。

他說，「上次跟劉心語在高院開完庭以後出來被攻擊，這次是開庭以前被攻擊，有沒有那麼巧啊？」他也向台北市長蔣萬安喊話「台北市真的不安全」決定搬到新北市。

士林社子派出所受理報案後，調閱上百支監視器，發現37歲水電工許男，3月17日從三重河堤前往延平北路五段圤智雨家外，持球棒攻擊圤智；作案後躲開路口監視器，隨手攔計程車離去，逃亡高球某高爾夫球場附近，刻意製造斷點。

警方循線追查鎖定許男涉嫌，今年4月17日通知他到案說明。許男在律師陪同下前往社子派出所，初步坦承不諱，指稱從新聞報導上看到圤智雨的言行，心生不滿，加上日前在社子吃飯曾經看過圤智雨，當天直接到延平北路找到圤智雨教訓他。

警方訊問後依圤智雨提告的妨害自由、侵入住宅、傷害罪嫌，將許男函送法辦。警方呼籲，民眾遇事應尋求理性方式及正當管道解決，勿訴諸暴力行為以免觸法。

前ＡＶ導演圤智雨被打，警方查獲許姓犯嫌，依妨害自由等罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
前ＡＶ導演圤智雨被打，警方查獲許姓犯嫌，依妨害自由等罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝

監視器 計程車

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