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全律會：商標代理業務應以律師執行為原則

中央社／ 台北20日電

立院今天初審通過商標法修正草案，全國律師聯合會對此表示，應明定商標代理業務以律師為代理人的原則，並建立認證考試、管制措施等配套政策。

立法院經濟委員會今天審查通過商標法修正草案，初審通過的修正條文規範商標代理人，應經商標專責機關舉辦的專業能力認證考試及格，或曾從事一定期間的商標審查工作，並申請登錄及每年完成在職訓練，才得執行商標代理業務。

全國律師聯合會透過聲明表示，現行商標法不完備，對於商標代理人的資格僅設「在國內有住所」的條件，無要求任何法律專業能力，難保民眾使用商標服務的品質。

全律會表示，代理申請商標註冊事項，屬於為他人辦理法律事務的律師核心事項，立法上有必要確立以律師為商標代理人的原則。

全律會提到，本次修法不要求商標代理人通過有關國家考試，而擬議的認證考試非國家考試，開放人人參加，並允許過去已在執行商標業務的人（修法前3年、每年均辦10件以上申請商標註冊案）能就地合法登錄為商標代理人。

全律會指出，初審通過的版本配套措施不完備，應提高商標代理人的管制措施，並要求均通過相關認證考試，而且就地合法的條件無過去立法例，就實務經驗的認定標準違反平等原則，應不設就地合法條款，維護民眾權益。

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