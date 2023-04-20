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百刀殺死情敵、判決揭前妻是小三 他得賠對方妻女1887萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄34歲男子何家緯去年5月6日上午回姚姓前妻住處，發現不認識的吳男躺在臥室打呼，持刀砍殺吳男131刀，姚女雖曾一度回家，但看到大門反鎖，僅聽到吳男呼喊「我快沒氣了」，誤以為吳男正在健身，反錯過搶救良機，何男一審被判無期徒刑，吳男妻女、父母另對何男求償2194萬元，高雄地院判賠1887餘萬元。

檢方調查，何男與姚姓前妻去年初離婚，他搬離前妻住處，但仍持有前妻住家的備用鑰匙。去年5月6日上午9時許，何男不滿離婚後夫妻房產分配、子女扶養及前妻婚前外遇等問題，持備用鑰匙進入屋內，想要找前妻理論。

當持姚女正好送孩子上學不在家，何進屋後發現37歲吳男躺在小孩房間打呼，何質疑吳男是前妻的外遇對象，於是跑到廚房拿取水果刀，趁吳男熟睡時猛刺吳男。

吳男驚醒後閃躲到浴室，又從房間纏鬥到走廊，原本計畫打開大門出逃，卻因為不熟悉門鎖用法，回頭在玄關與何男發生拉扯，最後因失血過多，精疲力盡倒地，但何男仍不罷手，到廚房拿另把水果刀猛刺，以健身用尼龍繩，勒斃吳男。

案發當天10時許，姚女雖曾經返家，但因為大門反鎖，敲門也無人應答，僅聽到吳男呼喊「我快沒氣了」，姚女以為吳男在健身，沒有在敲門就離開。

當時正在屋內清理現場的何男，見姚女離開後，原本打算清理現場，但礙於血液面積過大，最後傳訊給姚女「孩子交給你了」，隨即換穿屋內衣物逃離現場。

直到當天中午姚女回家，發現吳男倒臥血泊中報警，警方在隔天下午1時許，於鼓山車站電梯維修間找到藏匿的何男。檢警相驗時，在吳男全身發現131處刀傷，何卻辯稱他「記憶斷片」，當時他是要自衛，沒有殺人意圖。

吳男家屬在檢方偵辦時，多次盼對何男求處死刑，高雄地院審理後，認為何男殺人是因為婚姻問題而有適應障礙症併焦慮情緒，如果經過教化處遇或適當治療，應可使他反省，沒有剝奪生命必要，判無期徒刑，褫奪公權終身。

遭殺害的吳男死後留有一雙年幼的女兒，他的父母、妻女5人提告，對何男求償2194萬6281元，高雄地院審理後，計算扶養費等請求，今判何男要賠償吳男家人合計1887萬773元。

何姓男子（中）不滿吳姓男子僅穿內褲睡在前妻家，涉持刀殺死吳男，被判無期徒刑還要賠償吳男妻女1887萬元。(本報資料照片)
何姓男子（中）不滿吳姓男子僅穿內褲睡在前妻家，涉持刀殺死吳男，被判無期徒刑還要賠償吳男妻女1887萬元。(本報資料照片)

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